健康網》幫大腦延緩老化、防失智！「麥得飲食」成黃金飲食法

莓果類如藍莓、草莓，每週應至少吃2次；圖為示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你可能聽過地中海飲食、得舒飲食（DASH），但你知道有一套結合兩者優點，專為大腦設計的「麥得飲食（MIND Diet）」嗎？營養學者洪泰雄近日在臉書分享指出，這套飲食法由美國拉許大學（Rush University）營養學教授 Martha Clare Morris 設計，目標是保護大腦、延緩認知退化、降低失智風險，同時兼顧心血管與血糖、血壓健康。

10大益腦食物 每天這樣吃護腦更長壽

麥得飲食強調「選對食物」來護腦。洪泰雄表示，這項飲食法鎖定10大對大腦有益的食物，建議民眾可在日常中適量攝取，包括：

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1. 綠色葉菜類（如菠菜、甘藍、羽衣甘藍）：每天至少1份。

2. 其他蔬菜：每天至少1份。

3. 堅果類（如核桃、杏仁）：每週至少5次。

4. 莓果類（如藍莓、草莓）：每週至少2次。

5. 全穀類（如糙米、燕麥、藜麥）：每天3份。

6. 豆類（如黑豆、紅豆、鷹嘴豆）：每週至少3次。

7. 魚類（以深海魚為佳）：每週至少1次。

8. 家禽類（如雞肉、火雞肉）：每週至少2次。

9. 橄欖油：每天作為主要烹調油。

10. 紅酒（可視個人情況）：每日不超過150毫升。

MIND飲食也明確指出5種應避免過度攝取的食物，如起司每週應少於1次；圖為示意圖。（圖取自freepik）

減少5種食物 避開腦部退化地雷

同時，MIND飲食也明確指出5種應避免過度攝取的食物，包括：

1. 奶油與人造奶油：每天少於1湯匙。

2. 起司：每週少於1次。

3. 紅肉：每週少於4次。

4. 油炸或速食：每週少於1次。

5. 糖果與糕點：盡量少吃。

研究證實：失智風險降逾5成！

根據相關研究，嚴格遵守麥得飲食者，其失智風險可降低高達53％；即使是中度遵守者，也能減少約35％的風險。不僅如此，該飲食法同時有助於血糖、血壓、心血管疾病與體重管理。洪泰雄解釋，麥得飲食的關鍵營養特色在於：

●抗氧化物質：清除自由基，保護神經細胞。

●單元不飽和脂肪酸：穩定神經傳導、降低慢性發炎。

●抗發炎營養素：減少腦部發炎，維持腦部功能穩定。

簡單口訣記起來 天天吃得「腦」聰明

洪泰雄也分享一個簡單記憶口訣：「每天綠葉、每週莓果、橄欖油入菜，堅果魚禽護腦袋！」幫助大家輕鬆記住這套飲食原則。他強調，麥得飲食非常適合中年族群、長輩，以及希望延緩大腦老化、預防失智與認知退化的民眾長期實踐，麥得飲食並不難執行，重點在於日常的均衡安排與長期習慣養成。

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