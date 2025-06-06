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健康網》化粧品沒登錄就賣恐挨百萬罰單 選購查詢看這裡

2025/06/06 21:08

政府為順應國際化粧品管理潮流，推行化粧品登錄制度，以保護民眾的立場出發，促進整體產業升級及提升化粧品安全與品質。（圖取自freepik）

政府為順應國際化粧品管理潮流，推行化粧品登錄制度，以保護民眾的立場出發，促進整體產業升級及提升化粧品安全與品質。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕政府為順應國際化粧品管理潮流，推行化粧品登錄制度，以保護民眾的立場出發，促進整體產業升級及提升化粧品安全與品質。除此之外也利於政府掌握國內流通品項，和方便民眾查找化粧品的相關資訊，進而達到保護民眾購買使用化粧品之衛生安全及保障「知」的權益。

化粧品登錄平台 讓消費者輕鬆查詢產品資訊

目前除了免辦理工廠登記場域所生產的固態手工香皂外，化粧品製造或輸入業者在產品上市前，要先到「化粧品產品登錄平台系統」將化粧品的產品名稱、成分、製造、使用注意事項等相關資料進行登錄，業者應完成後才能供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用等。未完成產品登錄者可處新台幣1萬到100萬元罰鍰，且可連續罰。

民眾選購化粧品時，除了可從產品外包裝標示內容（例如：用途、用法及保存方法、全成分名稱、使用注意事項、有效期間等）瞭解產品相關資訊外，也能透過「化粧品產品登錄平台系統-民眾查詢」查詢化粧品資訊，只要輸入中文品名、業者名稱、縣市別等資訊，即可知道化粧品是否有合法登錄，和業者登錄產品之完整資訊。

食品藥物管理署於2024年7月1日起廢止查驗登記制度，所有化粧品不再進行名稱區分，通稱為「化粧品」。現行制度採行化粧品產品登錄、建立產品資訊檔案，另政府為化粧品製造品質把關，確保業者落實品質管理，積極推動業者全面符合化粧品優良製造準則（GMP）。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第1029期

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