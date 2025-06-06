健康網》苦茶油護胃潤腸又抗炎！ 醫提醒挑選注意「1重點」

醫師表示，苦茶油富含多種有益人體的成分，一般健康的人每天喝1小匙，可能有助於保護胃黏膜、潤腸與抗發炎；示意圖。（圖取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕保護腸胃方式百百種，喝油也是近年流行方式之一。對此，科博特診所院長劉博仁表示，苦茶油富含多種有益人體的成分，對於一般健康的人來說，每天喝1小匙苦茶油，可能有助於護胃、潤腸與抗發炎。但須注意胃部已有疾病或感染幽門桿菌者，無法以喝油方式取代藥物治療；此外，特別建議購買時，應選擇冷壓初榨的苦茶油。

富含多酚、維生素E穩腸胃

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文分享，有粉絲詢問，聽說苦茶油對胃很好，若每天空腹喝一湯匙，是否真有幫助？他解釋，苦茶油是從山茶科植物Camellia oleifera（油茶）的種子冷壓萃取製成，在台灣俗稱「苦茶油」。這種油富含單元不飽和脂肪酸、多酚、維生素E、皂苷等成分，對身體具有抗氧化、抗發炎、穩定腸胃的作用。

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至於有沒有科學研究支持喝油助健康？劉博仁表示，根據1篇國外動物實驗研究顯示，苦茶油對酒精引起的胃黏膜損傷具有保護效果，並發現苦茶油能提升抗氧化酶活性、增加PGE2產生，降低胃壁氧化壓力與發炎反應，減少胃黏膜因酒精造成的損傷。另1篇研究則彙整苦茶油在動物模式中對胃潰瘍與肝損傷的潛在保護作用，也指出其抗氧化與抗發炎特性可能是主要的機制。

使用苦茶油4件事須留意

劉博仁說，身體健康者每天空腹或隨餐喝5ml-10ml的苦茶油，的確是安全的，或許也有助保護腸胃黏膜與抗發炎，但提醒須注意以下4重點：

●建議選擇冷壓初榨、來源清楚的苦茶油。

●苦茶油不宜高溫炒炸，因會破壞油品中有益成分。

醫師建議，使用苦茶油時，應選擇冷壓初榨、來源清楚的產品；並提醒須注意不宜高溫炒炸，因容易破壞油品中有益成分；情境照。（圖取自freepik）

●胃部已有疾病者，例如：胃潰瘍、胃食道逆流、胃炎等，請先諮詢醫師是否合適。

●感染幽門螺旋桿菌（H. pylori）時，謹記苦茶油無法取代藥物治療。

劉博仁強調，苦茶油的確是天然且值得鼓勵使用的植物油，對胃有潛在保護效果，但它不是藥物，無法單靠苦茶油來治癒潰瘍或細菌感染。若出現胃不適，請先尋求醫師診斷，才能對症下藥。

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