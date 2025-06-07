健康網》黑咖啡不只能提神！ 研究：每日7杯或可助「凍齡」

醫師表示，據國外研究，每日攝取7杯黑咖啡者，70歲後健康老化的機率，高於飲用低於1杯者，茶或去咖啡因咖啡則無顯著關聯；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來，咖啡已成為國民飲品之一，各種咖啡與健康相關的研究，也不斷出現新論點。林口長庚胃腸肝膽科副教授李柏賢引述國外1項研究內容指出，咖啡不僅能提神，每日攝取7杯黑咖啡者，70歲後健康老化的機率，高出飲用少於1杯者達13%。不過，此結果尚屬觀察性相關研究，目前仍無法證明咖啡直接造成健康老化或降低死亡風險。

李柏賢於臉書專頁「Dr.Le 李柏賢」發文表示，據2025年美國營養學會（ASN 2025）年會公佈的最新研究摘要，該研究追蹤47513名美國女護理師長達30餘年，其中，45-60歲參與研究者中年期記錄咖啡、茶、可樂攝取直到老年；並依咖啡因攝取量，將研究對象分為五等份進行比較。

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研究：僅含咖啡因的黑咖啡加分

李柏賢說，研究結果相當吸睛，經校正飲食、運動、吸菸等因素後，攝取量最高組每日飲用7杯約240ml黑咖啡，70歲後達到健康老化的機率，比每日飲用少於1杯的最低組高了13%；而每多飲用1杯，健康老化機率約再增2-5%；且僅有含咖啡因的黑咖啡加分；茶、去咖啡因咖啡則無顯著關聯。

不過，李柏賢特別指出，該研究結果來自會議摘要，尚未經同行評審正式刊登，尚屬觀察性相關研究，無法直接證明咖啡直接造成健康老化或降低死亡風險。此外，另一個剛發表的NHANES1999-2018共46332名、年齡達20歲美國成人研究顯示，每日飲用2–3杯黑咖啡，全因死亡風險降低約14%；但若咖啡加入大量糖或飽和脂肪，保護效益即消失。

醫師說，國外研究指出，每日飲用2–3杯黑咖啡，全因死亡風險降低約14%；但若咖啡加入大量糖或飽和脂肪，保護效益即消失；示意圖。（圖取自freepik）

聰明飲用咖啡3秘訣

李柏賢表示，所謂健康老化（healthy aging），條件包括：年滿70歲、無11項重大慢性病、身體活動功能佳、心理及認知正常以及無記憶障礙。另傳授聰明喝咖啡3個小秘訣：

●純飲黑咖啡：切記飲用時少糖少奶精。

●聽身體說話：有胃食道逆流、焦慮、失眠者請量力而為；此外，重烘培豆酸度較低，飯後飲用較不易加重胃食道逆流。

●搭配好習慣：均衡飲食+規律運動，飲用咖啡才能發揮畫龍點睛之效。

李柏賢叮嚀，適量黑咖啡可能替未來的健康加點保險，但記得少加糖和奶精。不愛喝咖啡，睡好覺、多吃蔬果、少含糖飲料、勤運動、和好友多聊天，同樣能活力滿點。

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