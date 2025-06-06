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健康網》減重方法錯誤恐憂鬱上身 營養師：壓力易引發情緒性進食

2025/06/06 20:28

營養師提醒，不少人在壓力大時，會忍不住攝取高糖、高熱量的食物來紓壓，不僅讓減重進展停滯，甚至反彈；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

營養師提醒，不少人在壓力大時，會忍不住攝取高糖、高熱量的食物來紓壓，不僅讓減重進展停滯，甚至反彈；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕提到減重，大多數人都會想到「少吃」、「多動」，但Cofit 總營養師張宜婷提醒，不可輕忽「壓力」對體重的深層影響。壓力不僅會引發情緒性進食，也會削弱行動力與自控力，讓減重進展停滯甚至反彈；不僅如此，如果減重方法錯誤，也恐怕會導致憂鬱症的發生。

節食、減肥藥、催吐 極端減重恐增憂鬱風險

張宜婷指出，根據最新發表於《Journal of Affective Disorders》期刊的研究指出，若在減重過程中採用節食、減肥藥或催吐等極端方式，憂鬱相關症狀會顯著增加。使用3種以上不健康減重方式者，出現憂鬱相關症狀的風險更將增加2.72倍。減重影響的從來不只是體重數字，更涉及心理健康與生活品質。

36歲女吃完蛋糕會落淚 　身心失衡讓減重成效停滯

張宜婷分享，有1名36歲女性上班族從學生時期開始就常因為身形被開玩笑，導致自信心低落。為了瘦身，她曾嘗試瘦瘦筆、生酮飲食等方式，但始終無法持久，尤其在工作壓力大的時候，食慾變得特別難以控制，甚至曾在飲食控制期間「吃完蛋糕落淚大哭」。

反覆減重又復胖讓這名OL身心俱疲，直到近期，為了出席好友婚禮當伴娘，決心尋求專業協助。在營養師引導下，她透過211 餐盤法、逐步戒糖、學習進食順序與社群支持等，2個月內成功減重6公斤。現在仍持續參與體重控制課程，希望在婚禮當天，能以輕盈、自在的狀態，陪伴好友完成人生的重要時刻。

穩定情緒與均衡營養，才是更有效且可持續的減重關鍵；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

穩定情緒與均衡營養，才是更有效且可持續的減重關鍵；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

壓力會使代謝變慢 脂肪更易囤積

張宜婷強調，許多人在減重時只專注飲食和運動安排，卻忽略壓力對體重的深層影響。長期緊繃、睡眠不足、情緒波動都會促使皮質醇上升，間接導致新陳代謝變慢，脂肪更容易囤積，影響整體減重成果。

此外，壓力也容易引發情緒性進食，讓人傾向攝取高糖、高熱量的食物來紓壓。這不僅影響情緒穩定，也削弱行動力與自控力，讓減重進展停滯甚至反彈。

穩定情緒、均衡營養 減重成功的關鍵

張宜婷指出，根據「 Cofit 我的專屬營養師」內部統計，學員最常嘗試的減重方式為「多運動」、「不吃澱粉」與「嚴格計算熱量」。這些方法雖短期內可能奏效，但若缺乏整體規劃與情緒調適，往往難以持續。

以運動為例，60公斤成年人慢跑一小時約可消耗 492 大卡，卻可能不敵一份便當的熱量；過度限制飲食也容易造成壓力與罪惡感，使人陷入「吃了就後悔」的心理折磨。當人體長期處於壓力狀態，會分泌大量壓力荷爾蒙「皮質醇」，導致肌肉流失、脂肪堆積，進而影響能量代謝與燃脂效率。

張宜婷強調，穩定情緒與均衡營養，才是更有效且可持續的減重關鍵。

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