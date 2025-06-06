溫暖！嘉義縣送藥到宅再升級 守護鄉親健康

嘉義縣衛生局在藥師（生）協助下推出貼心的「送藥到宅」服務。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣藥事照護「行動藥管嘉」推動多年，幫助長者藥品總體檢與用藥諮詢，今（2025）年進一步推出「嘉有好藥局義起來守護」藥事照護計畫，以「長者功能性評估」、「藥師居家照護」、「機構及社區式藥事照護」與「用藥安全推廣」等四大特色多元化整合服務，照顧鄉親勢大的健康。

衛生局指出，「嘉有好藥局義起來守護」四大特色包括「長者功能性評估」，首度培訓社區藥局藥師具備長者ICOPE評估專業（認知功能、行動能力、營養、視力、聽力、憂鬱），深入社區瞭解長者健康狀況；「藥師居家照護」，藥師提供生命末期居家病人的管制藥品送藥服務以及特殊劑型的用藥指導；「機構及社區式藥事照護」，實地瞭解民眾有無重複用藥、交互及副作用等問題；「用藥安全推廣」，由社區藥師所組成的食藥保衛團宣導列車，航進樂齡學習中心、產後護理之家及國民小學等區域，提升民眾用藥安全知識。

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嘉義縣藥師（右）貼心製作標示早中晚服用的藥袋。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁指出，老一輩很多人認為吃藥傷腎而不願吃藥、或是不照醫囑用藥，自己挑著吃，並舉自己已逝父親為例，生前就會在藥袋註記只吃那些藥，有些要每天服用更改成三天吃一次，原本以為自己的父親的自做聰明，問過其他長者才發現這個錯誤現象很普遍，因而衛生局推出的藥事照護計畫很有意義，可以進一步守護長者的健康。

衛生局長趙紋華指出，全新藥事照護特色將建構更完善的藥品環境，讓社區藥局成為守護健康的好厝邊，期盼未來能有更多的藥師（生）們加入，攜手打造完善的藥事照護網絡。

嘉義縣衛生局首度培訓社區藥局藥師具備長者功能性評估的能力。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣「嘉有好藥局義起來守護」藥事照護計畫啟動。（記者蔡宗勳攝）

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