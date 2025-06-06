自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》運動就能持續瘦？ 營養師：「2關鍵」助減重不復胖

2025/06/06 14:46

營養師說，據國外研究，想要減重不復胖，須改變生活型態與飲食行為，才能避免生理機制反撲，進而達到持續瘦身的目的；示意圖。（圖取自freepik）

營養師說，據國外研究，想要減重不復胖，須改變生活型態與飲食行為，才能避免生理機制反撲，進而達到持續瘦身的目的；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您是不是也曾好不容易減下幾公斤，卻在幾週內又默默胖回來？營養師薛曉晶指出，復胖不是因為不夠努力，而是因為用錯方法。根據國外多項研究，對於減重者來說，光靠運動無法有效預防復胖，必須改變生活型態飲食行為，才能避免生理機制反撲，降低身體代謝，進而達到持續瘦身的目的。

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指出，根據《The Lancet Diabetes & Endocrinology》在2018年的研究顯示，超過80%的減重者會在5年內復胖，這是因為身體的生理機制、環境刺激與飲食行為共同作用下，將減重者推回舊有的狀態。簡單說，瘦下來只是第一關，真正難的是如何持續瘦。

飲食控制搭配中等活動量效果佳

薛曉晶說，很多人以為只要多運動就能維持減重效果，但依《Obesity》2022年的隨機試驗發現，只依賴運動不能有效預防復胖，反而是行為調整，例如：飲食控制，再加上中等活動量，更能維持成果。同時，《Current Obesity Reports》2013年也指出，減重後脂肪細胞會「記住胖的狀態」，更容易累積脂肪、降低代謝，這不是意志力的問題，而是生理反撲。

怎麼做才不會復胖？薛曉晶說，答案在於改變生活型態與飲食行為。《Obesity Reviews》2014年強調，荷爾蒙、神經調節與能量代謝變化，可說是復胖的關鍵生理原因，而《Obesity（（Silver Spring）》2022年也發現，能主動因應體重微幅上升、調整飲食與活動的族群，更可成功「回穩」並持續維持減重成果。

優質蛋白+高纖 穩糖增肌又飽足

薛曉晶建議，日常可採取不復胖關鍵飲食原則，並設計以下穩糖增肌一日3餐提供減重者參考：

早餐／蛋+優格+小黃瓜+鮪魚：提供優質蛋白、維生素B群與鉀，有助穩血糖、抗飢餓。

營養師說，不復胖的飲食原則，建議早餐攝取雞蛋、優格、小黃瓜、鮪魚等食物，提供優質蛋白、維生素B群與鉀，有助穩血糖、抗飢餓；示意圖。（圖取自freepik）

營養師說，不復胖的飲食原則，建議早餐攝取雞蛋、優格、小黃瓜、鮪魚等食物，提供優質蛋白、維生素B群與鉀，有助穩血糖、抗飢餓；示意圖。（圖取自freepik）

午餐／檸檬烤鮭魚+地瓜+綠花椰菜：高蛋白與高纖低GI組合，在增肌的同時，也能延長飽足感。

晚餐／香米藜麥蒟蒻飯+橄欖油香料烤蔬菜+義大利香料烤雞腿：富含植物性蛋白與可溶性纖維，可助穩定荷爾蒙與代謝率。

此外，薛曉晶強調，據《AJCN》2001年、2000年發表的2篇長期研究顯示，參與結構化減重計畫、建立理想體重區間與持續追蹤者，可在5年後維持超過3%的體重減少。而《Journal of General Internal Medicine》2020年的研究也提醒，外食頻率、步行量、魚類攝取量均會影響復胖風險。因此，生活習慣調整也是不可忽視的一環。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中