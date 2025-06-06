健康網》車模施打「牛奶針」昏迷 食藥署：已列管制藥品

近日有女模因施打牛奶針陷入昏迷；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期一名號稱「車模界林志玲」的女性，因到醫美診所施打牛奶針而昏迷長達12天，全案已進入調查程序。

據報導，40歲蔡姓女子到北市某醫美診所接受舒眠療程，施打牛奶針後，蔡女血氧指數驟降，當場失去呼吸心跳。現場人員緊急施救，撥打119；然女子送醫後陷入昏迷，至今未清醒。

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食藥署在粉專「睡睡平安」提到，「牛奶針」因溶液外觀呈現乳白色而得名，它就是丙泊酚（Propofol），常在醫療用途中作為全身麻醉劑使用。坊間曾有以「改善失眠」為藉口，為他人施打牛奶針的情形，然而，牛奶針的主要醫療用途並非作為改善失眠，有失眠問題，應尋求醫師進行全面檢查及評估，協助改善睡眠問題。

然食藥署說明，牛奶針並沒有營養成分，且屬第四級管制藥品，使用後會導致心跳及呼吸變慢、低血壓，嚴重甚至會因呼吸衰竭而死亡，因此必須由醫師給藥，使用過程中必須有醫療人員持續監測病患的心臟及呼吸功能。在過去已有許多濫用牛奶針過量致死的案例，千萬別任意使用。

同時，食藥署透過新聞稿進一步表示，為維護國人用藥安全及健康，行政院已公告將牛奶針增列為第四級管制藥品，加強其流向管理。

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