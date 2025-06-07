健康網》健康價值勝過橄欖油！ 學者推它：穩血糖又護肝

學者指出，苦茶油的健康價值更勝於橄欖油，除了不飽和脂肪酸含量更高，更有穩定血糖、保護肝臟、抗氧能力強、促進消化等功能。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你每天用的油，決定了你未來的健康。營養學者洪泰雄在臉書專頁說明，現代人最大的隱形殺手，不是意外，而是三高（高血糖、高血脂、高血壓），而這些毛病，和我們每天吃進去的油有很大關係。他提到，大家都聽過橄欖油，但其實苦茶油的健康價值更勝於橄欖油，除了不飽和脂肪酸含量更高，更有穩定血糖、保護肝臟、抗氧能力強、促進消化等功能。

洪泰雄指出，橄欖油你聽過，但你可能還沒真正認識「東方的橄欖油」—— 苦茶油。其實苦茶油的健康價值，比橄欖油更優秀：

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●不飽和脂肪酸含量更高，幫助降壞膽固醇、提升好膽固醇。

●富含天然維生素E，強大抗氧化力，延緩細胞老化。

●穩定血糖，對糖尿病朋友是飲食管理的好幫手。

●保護肝臟，有助預防脂肪肝與肝硬化。

●促進消化，改善腸道健康、維持代謝順暢。

洪泰雄補充，苦茶油不像部分植物油容易氧化，有耐高溫、穩定性高的特性，不管是涼拌、煎、炒、炸都適合，是真正能讓全家人「吃健康、少負擔」的好油。

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