自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》健康價值勝過橄欖油！ 學者推它：穩血糖又護肝

2025/06/07 08:31

學者指出，苦茶油的健康價值更勝於橄欖油，除了不飽和脂肪酸含量更高，更有穩定血糖、保護肝臟、抗氧能力強、促進消化等功能。（資料照）

學者指出，苦茶油的健康價值更勝於橄欖油，除了不飽和脂肪酸含量更高，更有穩定血糖、保護肝臟、抗氧能力強、促進消化等功能。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你每天用的油，決定了你未來的健康。營養學者洪泰雄在臉書專頁說明，現代人最大的隱形殺手，不是意外，而是三高（高血糖、高血脂、高血壓），而這些毛病，和我們每天吃進去的油有很大關係。他提到，大家都聽過橄欖油，但其實苦茶油的健康價值更勝於橄欖油，除了不飽和脂肪酸含量更高，更有穩定血糖保護肝臟抗氧能力強促進消化等功能。

洪泰雄指出，橄欖油你聽過，但你可能還沒真正認識「東方的橄欖油」—— 苦茶油。其實苦茶油的健康價值，比橄欖油更優秀：

●不飽和脂肪酸含量更高，幫助降壞膽固醇、提升好膽固醇。

●富含天然維生素E，強大抗氧化力，延緩細胞老化。

●穩定血糖，對糖尿病朋友是飲食管理的好幫手。

●保護肝臟，有助預防脂肪肝與肝硬化。

●促進消化，改善腸道健康、維持代謝順暢。

洪泰雄補充，苦茶油不像部分植物油容易氧化，有耐高溫、穩定性高的特性，不管是涼拌、煎、炒、炸都適合，是真正能讓全家人「吃健康、少負擔」的好油。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中