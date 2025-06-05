3度換腎的女人！母親、大愛、丈夫接力捐腎 台中榮總創全球首例

古姓婦人（右３）感謝媽媽及丈夫捐腎及中榮醫療團隊為她第３度換腎，讓她再次重生。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕62歲的古姓婦人29歲確診IgA腎炎，造成腎衰竭洗腎，先後接受媽媽及大愛捐腎，卻因移植腎出現腎衰竭、排斥，再度洗腎，曾罹患大腸癌的丈夫不忍妻子洗腎之苦，今年4月捐腎給她，台中榮總醫療團克服古婦3度換腎造成排斥及血管接合等困難，移植手術成功，讓古婦再度重生，也成為達文西機器手術同步完成移植腎切除，及不同血型活體腎移植手術的的全球首例。

台中榮總泌尿醫學部主任李建儀指出，古婦罹患IgA腎炎，因自體免疫細胞攻擊腎臟導致腎衰竭，腎功能急速惡化而洗腎，母親不忍她終生洗腎，捐腎給她，但腎功能逐漸衰退，9年後再度洗腎，39歲時幸運獲得大愛捐腎移植，用腎近20年，出現急性排斥反應，中榮腎臟科團隊以類固醇治療，延續腎功能到去（2024）年3月，3度洗腎。

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古婦丈夫今年4月決定捐腎給妻子，但血型與妻子不同，但中榮團隊以免疫抑制療法，準備進行不同血型活體腎移植手術，接著發現丈夫要捐出右腎的腎靜脈天生很短，能移植長度僅0.3公分，又因曾罹大腸癌曾手術，造成腸道沾黏，透過達文西機械手臂手術克服。

古姓婦人（右）感謝媽媽及丈夫為她捐腎，讓她重生。（記者蔡淑媛攝）

醫學部醫師陳正哲表示，古婦第3度進行腎臟移植，面臨困難多，由於前兩次腎移植造成體內排斥抗體多，將增加排斥新腎的風險，而且古婦的腹腔也因2個移植腎讓腹腔狹小、可用接合血管變少，經術前檢查及評估，透過雙重過濾血漿分離術清除，術前檢查也決定移除右腹的移植腎。

陳正哲說，手術過程中得先為古婦多次手術造成的腹腔沾黏，再切斷右側捐腎的血管，確認與新腎吻合條件良好，再由另一組醫療團隊取出丈夫的右腎，精準連接到古婦動靜脈，腎臟立即充血、產生尿液，隨後移除舊腎，騰出空間放置新腎，術後隔天排尿1000 C.C.，腎功能在第5天恢復正常，第6天順利出院，計畫7月要去美國探望孫子。

李建儀及陳正哲醫師指出，以達文西機械手臂手術將右側舊有的捐腎移除，移植丈夫捐贈的腎臟。（記者蔡淑媛攝）

古婦昨天回醫院分享心路歷程，擁抱媽媽和丈夫道謝「我愛你們！」，更感謝醫療團隊想盡辧法讓她重生，訴說自己的幸運，並表示會努力健康，回饋給愛她的人。

中榮腎臟科醫師陳呈旭表示，IgA腎炎是亞洲最常見的腎炎，好發年齡為20至40歲，致病原因為基因、環境或飲食，誘發體內IgA免疫球蛋白誤認腎臟為外來物，進而攻擊致腎功能下降，最終引發腎衰竭，洗腎患者約有2成患者是IgA腎炎，提醒年輕、有血尿患者要注意。

李建儀醫師指出，使用機械手臂接合髂外動脈，移植丈夫捐贈的腎臟。（記者蔡淑媛攝）

陳正哲醫師指出，以達文西機械手臂手術將右側舊有的捐腎移除，移植丈夫捐贈的腎臟。（記者蔡淑媛攝）

達文西機械手臂有清晰放大手術視野「與高靈活度操作器械，針對器官沾黏與細緻血管可精準剝離及吻合，有助進行泌尿外科手術。（記者蔡淑媛翻攝）

達文西機械手臂有清晰放大手術視野「與高靈活度操作器械，針對器官沾黏與細緻血管可精準剝離及吻合，有助進行泌尿外科手術。（記者蔡淑媛翻攝）

古姓婦人（右２）與家人感謝中榮醫療團隊為她第３度換腎，進行同步腎切除及活體腎移植手術。（記者蔡淑媛攝）

古姓婦人（右２）感謝中榮醫療團隊為她第３度換腎，進行同步腎切除及活體腎移植手術。（記者蔡淑媛攝）

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