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健康網》抓緊補蛋白質的3時機 重拾年輕活力！
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕有些民眾步入中年後覺得體力大不如，過去爬樓梯不容易累，現在卻容易喘，甚至腳痠好幾天。初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍指出，這可能不單只有年齡問題，關鍵問題出在肌肉量流失。他提醒，中年以後要注意肌少問題，並建議在3個黃金時機補充蛋白質，找到年輕的活力。
陳威龍在臉書「陳威龍醫師｜從急診到減重，走過慢病的體能大叔」上分享來自《肌肉抗老》書上的內容，他表示，吃蛋白質有3個黃金時機，讓想持續保持肌肉量的民眾，更有效地攝取蛋白質。
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1早晨攝取蛋白質，可以促進肌肉生長，降低飢餓感，啟動1天的代謝。
2晚餐時補充30到40克的酪蛋白，有助於在睡眠中增加肌肉蛋白質合成，同時穩定夜間的血糖。
3在阻力訓練過後30到40分鐘攝取蛋白質，這個時候血液流動增加，會讓肌肉更有效的吸收營養。這個時間點補充蛋白質，對於年紀較大、肥胖族群，或者因為肌肉太少的人，有很大的幫助。
陳威龍說明，在這些黃金時機攝取蛋白質，不僅能夠協助蛋白質吸收的最大化，還能有效地守住肌肉量，抵禦肌肉流失的風險。
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