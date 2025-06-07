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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》絲瓜3兄弟集合 蘋果、圓筒、稜角特色一次看

2025/06/07 06:31

憑著可愛的外型和爽脆口感，「蘋果絲瓜」成為不少婆婆媽媽和年輕人買菜時的心頭好。（資料照）

憑著可愛的外型和爽脆口感，「蘋果絲瓜」成為不少婆婆媽媽和年輕人買菜時的心頭好。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你有沒有在市場上看過一種長得像小西瓜、圓滾滾又胖胖的絲瓜？台北農產運銷公司在臉書專頁「臺北農產」表示，它是「蘋果絲瓜」，憑著可愛的外型和爽脆口感，成為不少婆婆媽媽和年輕人買菜時的心頭好，除了蘋果絲瓜外，市場上還有圓筒絲瓜與稜角絲瓜（澎湖絲瓜），風味受喜愛。

絲瓜外型與口感

●圓筒絲瓜
外型：長條形，果面平滑、無稜角。
口感：綿軟厚實、滋味清甜，是經典家常菜首選。

●蘋果絲瓜
外型：圓圓胖胖，像縮小版西瓜。
口感：清脆多汁、甘甜爽口，近年人氣王。

●稜角絲瓜（澎湖絲瓜）
外型：有8-12 條稜角（多為10條），外觀立體感十足。
口感：細脆清甜、纖維細緻，是老饕們的最愛。

關於絲瓜烹煮後為何會變黑？北農說明，是因為絲瓜中的酚類成分，在空氣中氧化或過度加熱所致，但不影響營養及風味，可以安心食用。

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