7旬翁2度腦梗塞血壓睡眠失控 中醫小扁針解痛

72歲的黃先生獻花感謝任東輝醫師（右）。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕72歲黃先生曾2度腦梗塞，時常因肩頸肌肉緊繃，持續疼痛導致晚上難以入眠，且血壓偏高，白天疲累不堪，影響正常生活。就醫後經中醫師診斷，肩頸部肌肉非常僵硬，頸椎過度伸直，椎間孔狹窄，影響頸部往腦部的供血，每週接受1次小扁針療法，經過4週之後，痠痛獲得緩解，晚上不再失眠，血壓也恢復穩定。

奇美醫院中醫部骨傷科主任任東輝表示，肩頸肌肉緊繃、頸椎過度伸直、椎間孔狹窄，是常見的骨骼肌肉病變之一，國人肩頸緊繃盛行率約為55%，所引起的氣血不通，神經壓迫也困擾許多病人。好發於中老年族群，工作及生活型態緊繃、久坐辦公室的上班族與久站的勞動者，除了局部熱敷及練習伸展運動外，更需要尋求專業協助。

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任東輝指出，用力不當扭拉傷，或者長期姿勢不良過度使用肌肉，導致肌肉韌帶損傷，會造成急、慢性發炎，進而形成局部的軟組織沾黏，而沾黏的地方，因為氣血阻塞不通而酸痛，嚴重時則會壓迫神經造成麻木。日積月累之下，傳統治療難以解除沾黏，小扁針（小針刀）鬆解術可以直接鬆解沾黏處，疏通氣血，並恢復關節運動功能。

任東輝說，小扁針是利用0.45mm寬的扁形刀刃，融合「針」與「刀」兩者特色及優點，於特定部位進行軟組織的鬆解和治療，治療時間僅約數分鐘，免住院、免臥床，惟術後施針部位可能產生瘀青或痠脹，建議搭配中藥「消腫退癀湯」，可加速修復、預防發炎。

椎間孔狹窄引起的神經痛、坐骨神經痛、久年腰酸背痛、手腳麻木、膏肓痛、五十肩、網球肘、高爾夫球肘、關節炎、各種筋骨痠痛新傷、舊傷或長期治療但效果不佳之痠痛，皆可做小扁針（小針刀）鬆解術治療，目前為自費項目，單一部位治療1次約1,200元。

任東輝醫師說，55%民眾有肩頸緊繃問題，所引起的氣血不通及神經壓迫，也困擾許多人。（記者劉婉君攝）

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