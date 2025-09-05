自由電子報
晴時多雲

健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

「簡單鼻噴劑」幫助降低過半新冠感染風險

2025/09/05 13:25

新研究發現氮䓬斯汀鼻噴劑可以將新冠病毒感染風險降低2/3；示意圖。（路透）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕1項新研究發現1種可能預防新冠肺炎的方法。德國薩爾蘭大學（Saarland）研究人員領導1項臨床試驗，發現氮䓬斯汀（azelastine）鼻噴劑可以將新冠病毒感染風險降低2/3。

根據福克斯新聞網（Fox News）報導，該研究發表在《美國醫學會內科醫學期刊》（JAMA Internal Medicine）上。450名健康成年參與者被隨機分配接受氮䓬斯汀鼻噴劑或安慰劑治療，每日3次，持續56天。

研究人員每週進行2次SARS-CoV-2快速抗原檢測以診斷感染。出現症狀但抗原檢測結果為陰性的患者，則接受多次PCR呼吸道病毒檢測。

在227名接受氮䓬斯汀鼻噴劑治療的受試者中，確診新冠肺炎感染率為2.2%，而安慰劑組為6.7%。研究人員表示，實驗證明氮䓬斯汀鼻噴劑與降低SARS-CoV-2呼吸道感染風險有關。

薩爾蘭大學新聞稿指出，氮䓬斯汀可作為花粉症的非處方治療藥物，先前曾被認為對新冠病毒和其他呼吸道病毒具有抗病毒作用。首席實驗研究員、薩爾大學醫學中心內科主任巴爾斯（Robert Bals）教授聲稱，該實驗已在「真實世界」中證明氮䓬斯汀療效。

巴爾斯強調，需要進行更大規模實驗，以繼續探索氮䓬斯汀鼻噴劑作為預防性治療的用途，並檢驗其對抗其他呼吸道病原體的潛在有效性。

