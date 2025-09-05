自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 外傷

產婦、OHCA都要會救！ 南市消防7大隊狠操救護員

2025/09/05 14:44

南市消防七大隊辦理緊急救護複訓，模擬產婦、小兒、OHCA等高壓狀況，強化呼吸道與臨場應變，市府盼打造最強救護隊守護市民安全。（消防局提供）

南市消防七大隊辦理緊急救護複訓，模擬產婦、小兒、OHCA等高壓狀況，強化呼吸道與臨場應變，市府盼打造最強救護隊守護市民安全。（消防局提供）

〔記者王捷／台南報導〕台南市消防局第七救災救護大隊3日舉辦緊急救護複訓，狠操初級、中級救護技術員，從8歲到80歲、從呼吸道照護到產婦都要熟記急救要領，全面提升救護效率與臨場應變能力。

課程內容包含到院前心臟停止的創傷患者處置、小兒及孕婦等特殊病況應對、呼吸與呼吸道管理，以及愛滋病防治教育等。透過專業技術演練與臨場模擬，讓救護人員熟悉從現場評估、心肺復甦、車上照護到交接的完整流程，確保能在高壓環境中迅速判斷、妥善應對。

第七大隊大隊長石家源指出，緊急救護是消防人員最繁重的勤務，也是與民眾互動最頻繁的工作，因此複訓與定期的品質管控至關重要，能確保消防人員提供穩定可靠的救護服務，提升市民安全感。

消防局長李明峯表示，消防局隨著任務與醫療技術進步，不斷汰換救護裝備，包含自動甦醒器、十二導程心電圖機、潮氣末二氧化碳偵測器、骨內針等，同時強化複訓與競賽機制，鼓勵同仁挑戰自我、精進技能，使救護隊伍不僅專業，也更懂得與病患家屬溝通。

市長黃偉哲強調，緊急救護是城市安全的第一道防線，感謝消防同仁持續投入，讓市民在危急時刻能獲得即時與安心的協助，市府也將持續投入資源，打造更安全的生活環境與更友善的勤務支持。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中