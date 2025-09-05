產婦、OHCA都要會救！ 南市消防7大隊狠操救護員

南市消防七大隊辦理緊急救護複訓，模擬產婦、小兒、OHCA等高壓狀況，強化呼吸道與臨場應變，市府盼打造最強救護隊守護市民安全。（消防局提供）

〔記者王捷／台南報導〕台南市消防局第七救災救護大隊3日舉辦緊急救護複訓，狠操初級、中級救護技術員，從8歲到80歲、從呼吸道照護到產婦都要熟記急救要領，全面提升救護效率與臨場應變能力。

課程內容包含到院前心臟停止的創傷患者處置、小兒及孕婦等特殊病況應對、呼吸與呼吸道管理，以及愛滋病防治教育等。透過專業技術演練與臨場模擬，讓救護人員熟悉從現場評估、心肺復甦、車上照護到交接的完整流程，確保能在高壓環境中迅速判斷、妥善應對。

第七大隊大隊長石家源指出，緊急救護是消防人員最繁重的勤務，也是與民眾互動最頻繁的工作，因此複訓與定期的品質管控至關重要，能確保消防人員提供穩定可靠的救護服務，提升市民安全感。

消防局長李明峯表示，消防局隨著任務與醫療技術進步，不斷汰換救護裝備，包含自動甦醒器、十二導程心電圖機、潮氣末二氧化碳偵測器、骨內針等，同時強化複訓與競賽機制，鼓勵同仁挑戰自我、精進技能，使救護隊伍不僅專業，也更懂得與病患家屬溝通。

市長黃偉哲強調，緊急救護是城市安全的第一道防線，感謝消防同仁持續投入，讓市民在危急時刻能獲得即時與安心的協助，市府也將持續投入資源，打造更安全的生活環境與更友善的勤務支持。

