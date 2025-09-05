北市聯醫偕企業關心離島醫療 多功能檢測儀掌握居民健康

北市聯醫推動北竿鄉全人整合照護計畫，王智弘總院長協助北竿鄉民進行鼻咽癌篩檢。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市立聯合醫院今（2025）年起承接連江縣北竿鄉「全民健康保險偏鄉地區全人整合照護執行方案計畫」，守護離島居民健康。今（5）日由總院長王智弘率領醫護團隊，攜手遠傳電信、大同醫護公司及鴻海科技集團，在北竿衛生所舉辦多項篩檢與衛教服務。大同醫護公司與鴻海科技集團也共同捐贈兩台「CoDoctor Pro智合醫—多功能檢測儀」，該設備由鴻海科技集團研發，具備血壓、心電圖、血氧、血糖、尿酸、總膽固醇、體溫與體脂肪等八大檢測功能，一機掌握居民健康資訊。

今天捐贈儀式由連江縣議員周瑞國、陳玉發，北竿鄉民代表會主席林加友、北竿鄉長吳金平及臺北市立聯合醫院總院長王智弘、副總院長江碩儒、策略長黃遵誠等貴賓共同見證，大同醫護公司業務經理吳珮綺代表致贈，連江縣衛生局局長陳美金代表受贈。

連江縣衛生局局長陳美金表示，台北市立聯合醫院及企業夥伴的投入，讓北竿居民能享有都市級的醫療服務與檢測資源，不僅是硬體的提升，更是對地方健康照護的承諾。北竿鄉長吳金平說，離島醫療資源有限，聯醫與企業遠道而來，一起把最新的醫療技術和儀器帶到北竿，讓鄉親能就近獲得檢測與衛教，對居民來說是一大福音。

北市聯醫團隊運用遠傳電信提供的軟式鼻咽內視鏡與手持無線超音波儀，進行現場檢測與衛教；並媒合大同醫護公司與鴻海科技集團捐贈「CoDoctor Pro智合醫—多功能檢測儀」予北竿衛生所，為居民健康守護再添助力。

現場運用該檢測儀協助居民量測，所有數據將即時匯入全人整合平台進行紀錄與後續健康管理，個管師在居家關懷中亦可攜帶使用，提升便利性並有效掌握長輩健康狀況，強化持續性追蹤照護。再依據全人整合照護計畫的家戶調查與訪視結果，醫療團隊針對需進一步關懷的居民安排檢測服務，篩檢結果由專人即時解說，並提供個別化衛教，提醒居民重視疾病預防與日常健康管理，亦透過 LINE社群直播課程，將營養教育融入居民日常生活。

北市聯醫推動北竿鄉全人整合照護計畫，黃國維醫師為北竿鄉民進行脂肪肝及膽結石檢測。（記者孫唯容攝）

