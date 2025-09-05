健康網》研究：天氣過熱催人老！ 「這些族群」影響大

功能醫學營養師呂美寶表示，「熱浪」不只是氣候現象，如果持續暴露在炎熱的熱浪之中，研究發現可能還會讓人加速老化；情境照。（圖取自freepik）





〔健康頻道／綜合報導〕秋老虎發威，不僅紫外線爆量，天氣也持續高溫，酷熱除讓人飆汗難受、易引發熱傷害，也有其他意想不到的健康影響。功能醫學營養師呂美寶表示，據2025年8月發表的研究發現，如果持續暴露在炎熱的熱浪之中，可能會讓人加速老化，且對於體力勞動者、住在鄉村地區的人，健康衝擊最顯著。

呂美寶於臉書專頁「食物的力量．呂美寶營養師」發文表示，我們口中常說的「最近好熱」，其實真的也是一種生理挑戰。如果達到連續幾天超過歷史氣候常態的極端高溫，就已構成氣象學上所說的「熱浪（heatwaves）」。它不只是氣候現象，如果持續暴露在炎熱的熱浪之中，研究發現可能還會讓人加速老化。

呂美寶進一步說明，2025年8月發表於《Nature Climate Change》的研究，研究團隊分析台灣近2.5萬位成年人在15年間（2008-2022）的健康數據，首度用科學方法量化熱浪與人體老化的關聯性。期間透過多項醫療檢測的結果，包括：肝、肺、腎功能、血壓與發炎指標（C反應蛋白）等，來估算每位參與者的生理年齡（biological age），再比對就醫前2年的居住地氣溫變化，評估其可能遭遇的熱浪程度與頻率。

熱暴露總量影響生理年齡

呂美寶說，研究結果顯示，一個人經歷的極端高溫事件越頻繁，其生理老化速度就越快。每增加1.3°C的熱暴露總量，會讓生理年齡平均增加約8-12天；體力勞動者以及住在鄉村地區的人，則是健康衝擊最顯著的族群。研究人員表示，雖然數字看似不大，但若長時間累積下來，也會對整體族群的公共健康造成顯著影響，風險不容小覷。至於熱浪為何讓我們老得更快？可能是透過以下機制促進老化：

●增加慢性發炎反應。

●提升氧化壓力。

●造成DNA損傷，影響細胞修復機制。

●干擾端粒修復，使細胞壽命縮短。

飲食營養+生活習慣助緩老

呂美表表示，這些過程都與慢性病與早期老化有關，默默影響著我們的健康。面對這樣的威脅，我們能做的不只是避免過度曝曬而已。從飲食營養與生活型態的角度做起，緩解慢性發炎、提升細胞的修復能力，則是減緩熱浪型老化的關鍵。

至於如何從飲食與生活減緩熱浪型老化？呂美寶具體建議以下做法，包括：每天可補充足夠的水分；攝取富含抗氧化營養與多種植化素的彩虹蔬果；增加高脂中小型魚類Omega-3／橄欖油Omega-9等抗發炎油脂；保持良好的睡眠，幫助身體細胞修復。她也強調，這些雖似老生常談，但卻都是幫助身體度過高溫壓力、延緩老化的重要策略。

功能醫學營養師呂美寶說，除充足飲水、保持良好睡眠外，日常補充富含抗氧化營養與多種植化素的彩虹蔬果，也有助延緩老化；示意圖。（圖取自freepik）

