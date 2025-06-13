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健康網》瘦瘦針失效？ 醫曝「4關鍵」想變瘦得靠自己

2025/06/13 18:01

醫師提醒，瘦瘦針是個好幫手，但如果希望永遠不復胖，那絕非再打一次瘦瘦針，反而是要讓大腦重新聽得見飽足的聲音，照顧早已過勞的身體；示意圖。（資料照）

醫師提醒，瘦瘦針是個好幫手，但如果希望永遠不復胖，那絕非再打一次瘦瘦針，反而是要讓大腦重新聽得見飽足的聲音，照顧早已過勞的身體；示意圖。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人會使用「瘦瘦針」（GLP-1）治療肥胖，但有些人發現隨著療程進行，卻越打越沒用；對此，三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健說明，若沒有改善飲食、生活習慣，腦中影響肥胖的神經元變得不敏感了，如關鍵食慾神經元受損或遲鈍、GLP-1受體表現下降、睡眠不足與壓力、肌肉損失等。想要不復胖，絕非是再打1次瘦瘦針，反而是要讓大腦重新聽得見飽足的聲音，有助於減重。

蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」發文指出，大腦是關鍵戰場，GLP-1受體促效劑（瘦瘦針）模擬體內GLP-1激素，進食後透過大腦的食慾中樞，讓你覺得「吃飽了」、胃排空變慢。

蕭捷健進一步說明，這些藥物會活化腦幹延髓的特定神經元，像是後區（AP）與孤束核（NTS）中的某些神經元群，這些細胞就像身體裡的「減重開關」，一旦被喚醒，就會降低食慾、燃燒脂肪。但若是日復一日的不良生活習慣，也可能讓這些開關卡住，使得這些關鍵的神經元網絡就可能受到負面影響：

1. 關鍵食慾神經元受損或遲鈍：長期高油、高糖、高熱量飲食，會在大腦下視丘誘發慢性發炎反應，損害食慾調節迴路，使得大腦對瘦體素（Leptin）等飽足信號的敏感度下降，產生所謂的「瘦體素阻抗」。即使瘦瘦針努力發出「飽了」的訊號，遲鈍的大腦也可能反應不足。

2. GLP-1受體表現下降（耐受現象）：動物實驗已觀察到，長期高脂飲食或慢性壓力會使大腦中GLP-1相關系統功能受損，例如GLP-1受體蛋白含量降低。

醫師表示，睡眠不足時，飢餓素上升，瘦體素下降，導致一早醒來就特別想吃甜的；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師表示，睡眠不足時，飢餓素上升，瘦體素下降，導致一早醒來就特別想吃甜的；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

3. 睡眠不足與壓力：睡眠不足時，飢餓素（Ghrelin）上升，瘦體素下降，導致一早醒來就特別想吃甜的。壓力更會讓皮質醇升高，促使脂肪囤積，還會抑制GLP-1的釋放，使得焦慮時更容易暴食。

4. 肌肉損失：蛋白質攝取不足，身體就會分解肌肉當燃料。你以為瘦了，但其實失去的是維持代謝的根本，這時身體會反擊，反而變得更容易飢餓，慢慢抵銷瘦瘦針的效果。

蕭捷健總結，瘦瘦針是個好幫手，但如果希望「永遠不復胖」，那答案絕對不是「再打一次就好了」。反而是需要是讓大腦重新聽得見飽足的聲音，重新照顧這個早已過勞的身體。「藥物是工具，而你才是那個能真正拯救自己的人。」哪怕只是從今天晚餐多加一點蛋白質、今晚早點睡，不讓自己壓力悶著，也都是讓神經元「回神」的開始。

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