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健康網》香甜芒果挑選3秘訣！農業部：帶「這味」成熟度高

2025/06/06 07:31

農業部指出，挑選芒果時，可查看表皮是否色澤鮮麗、果形是否夠飽滿等，掌握3訣竅，炎炎夏日便能享用到最香甜多汁的芒果。（資料照）

農業部指出，挑選芒果時，可查看表皮是否色澤鮮麗、果形是否夠飽滿等，掌握3訣竅，炎炎夏日便能享用到最香甜多汁的芒果。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（5）日是24節氣的芒種，代表氣候將更躁熱，而台灣的芒果，此時也進入盛產時刻。農業部分享，正逢芒果產季，選購時，建議留心查看果皮色澤、果體完整度；觸摸表皮是否細致帶果粉；尤其近聞時若帶有清香味，成熟度越高，掌握挑選3訣竅，炎炎夏日便能享用到最香甜多汁的芒果。

俗諺說：「芒種夏至，檨仔落蒂。」農業部於臉書專頁解釋，這段話的意思是，從芒種到夏至這段時間，正好是檨仔（芒果）成熟、開始掉落的時候，並且代表著一年一度的芒果季也正式拉開序幕。

農業部表示，芒果近聞時若帶有清香味，表示成熟度越高；此外，挑選時可觸摸表皮是否細緻不粗糙，且最好覆有白色果粉。（資料照）

農業部表示，芒果近聞時若帶有清香味，表示成熟度越高；此外，挑選時可觸摸表皮是否細緻不粗糙，且最好覆有白色果粉。（資料照）

想要挑選又香又甜的芒果，不知如何下手？農業部表示，選購芒果時，建議應以形狀飽滿、果體完整、顏色鮮麗帶果粉者為佳。另，芒果近聞時若帶有清香味，表示成熟度越高，香味也越濃郁；並傳授以下簡單3招，讓您選出最對味的檨仔：

第一招「看」：查看表皮是否色澤鮮麗、果形是否夠飽滿。

第二招「摸」：以手觸摸表皮，是否細緻不粗糙，且最好覆有白色果粉。

第三招「聞」：聞一聞果實氣味，挑選香氣濃郁的芒果。

此外，農業部曾於網站提及，買回家的芒果可放在室內陰涼、通風處，常溫保存可放3-5天；芒果軟熟後若未能即時食用，建議應冷藏保存。冷藏時，可用紙袋或報紙保妥，切記勿用塑膠袋包裹，以免因產生水濕而腐爛。包妥後，再放入冰箱蔬果槽，並應儘早食用。

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