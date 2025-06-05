健康網》「1行為」延壽防失智又助性！ 醫大推12好處公開

醫師提及，運動有助於神經傳導物質活化、腦部細胞生成，有研究指出可降低失智症風險；情境照。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每次運動都累得滿身汗、肌肉痠痛，讓人不禁懷疑為何要規律運動？桃園聯新運醫中心醫師吳易澄引述研究指出，運動對身體健康具有12大好處，包括：延壽、體重管理、維持肌肉與骨骼健康、降低慢性疾病風險、增加體力、護腦防失智、改善情緒、睡眠品質，甚至也能提升性生活品質、緩解慢性疼痛、護膚等，選擇一個喜歡的運動，持之以恆護健康。

運動好處多 持之以恆護健康

吳易澄於臉書專頁「吳易澄醫師-運動醫學 復健醫學」發文分享，每1次的運動付出，都是在為未來更健康的自己加分，並引述美國知名非營利醫療機構之一《Cleveland Clinic》報導指出，運動醫學醫師馬修‧坎珀特（Matthew Kampert）列出科學證實運動的12大好處，並說，「如果能把運動變成藥丸，那絕對是全球最熱賣的處方。」

請繼續往下閱讀...

●延長壽命：規律運動能提升最大攝氧量，強化心肺與全身代謝功能。研究指出，每週運動滿150分鐘，可降低21%的早逝風險，運動量達到300-600分鐘，早逝風險可降至31%。

●體重管理：運動幫助燃燒熱量，維持熱量平衡，是減脂與控體重的關鍵利器，若再搭配飲食效果更佳。

●維持肌肉量與力量：年過30，每10年肌肉量平均減少8%，肌力下降更快，而重量訓練可有效延緩肌肉流失，維持身體功能。

醫師指出，年過30，每10年肌肉量平均減少8%，肌力下降更快，而重量訓練可有效延緩肌肉流失，維持身體功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

●骨骼更強壯：負重運動（如健走、瑜伽、重訓）能增加骨密度，預防骨質疏鬆。

●降低慢性疾病風險：CDC也認證，運動能降低心臟病、高血壓、中風、第二型糖尿病、多種癌症（如乳癌、大腸癌），甚至能減少流感、COVID-19等傳染病的重症風險。

●增加體力與能量：提升心跳與血液循環，促進細胞能量產生，改善疲勞與精神不濟

●提升腦部功能與預防失智：運動有助於神經傳導物質活化、腦部細胞生成，有研究指出可降低失智症風險。

●改善情緒、抗壓與抗憂鬱：運動會釋放腦內啡（endorphin）與降低壓力荷爾蒙（cortisol），是一帖天然快樂藥。

醫師表示，規律運動可加速入睡、提升深層睡眠比例；圖為情境照。（圖取自photoAC）

●改善睡眠品質：規律運動可加速入睡、提升深層睡眠比例，但記得避免睡前高強度運動。

●提升性生活品質：運動提升血液循環、身體敏感度，研究發現可改善性慾與性功能。

●緩解慢性疼痛：對於背痛、關節炎、纖維肌痛症等慢性疼痛患者，運動是天然止痛劑。

●讓肌膚更年輕有光澤：運動促進血液循環、膠原蛋白生成，幫助皮膚細胞修復，看起來更有精神與活力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法