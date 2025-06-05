自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》「1行為」延壽防失智又助性！ 醫大推12好處公開

2025/06/05 14:32

醫師提及，運動有助於神經傳導物質活化、腦部細胞生成，有研究指出可降低失智症風險；情境照。（圖取自photoAC）

醫師提及，運動有助於神經傳導物質活化、腦部細胞生成，有研究指出可降低失智症風險；情境照。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每次運動都累得滿身汗、肌肉痠痛，讓人不禁懷疑為何要規律運動？桃園聯新運醫中心醫師吳易澄引述研究指出，運動對身體健康具有12大好處，包括：延壽、體重管理、維持肌肉與骨骼健康、降低慢性疾病風險、增加體力、護腦防失智、改善情緒、睡眠品質，甚至也能提升性生活品質、緩解慢性疼痛、護膚等，選擇一個喜歡的運動，持之以恆護健康。

運動好處多 持之以恆護健康

吳易澄於臉書專頁「吳易澄醫師-運動醫學 復健醫學」發文分享，每1次的運動付出，都是在為未來更健康的自己加分，並引述美國知名非營利醫療機構之一《Cleveland Clinic》報導指出，運動醫學醫師馬修‧坎珀特（Matthew Kampert）列出科學證實運動的12大好處，並說，「如果能把運動變成藥丸，那絕對是全球最熱賣的處方。」

●延長壽命：規律運動能提升最大攝氧量，強化心肺與全身代謝功能。研究指出，每週運動滿150分鐘，可降低21%的早逝風險，運動量達到300-600分鐘，早逝風險可降至31%。

●體重管理：運動幫助燃燒熱量，維持熱量平衡，是減脂與控體重的關鍵利器，若再搭配飲食效果更佳。

●維持肌肉量與力量：年過30，每10年肌肉量平均減少8%，肌力下降更快，而重量訓練可有效延緩肌肉流失，維持身體功能。

醫師指出，年過30，每10年肌肉量平均減少8%，肌力下降更快，而重量訓練可有效延緩肌肉流失，維持身體功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，年過30，每10年肌肉量平均減少8%，肌力下降更快，而重量訓練可有效延緩肌肉流失，維持身體功能；圖為情境照。（圖取自freepik）

●骨骼更強壯：負重運動（如健走、瑜伽、重訓）能增加骨密度，預防骨質疏鬆。

●降低慢性疾病風險：CDC也認證，運動能降低心臟病、高血壓、中風、第二型糖尿病、多種癌症（如乳癌、大腸癌），甚至能減少流感、COVID-19等傳染病的重症風險。

●增加體力與能量：提升心跳與血液循環，促進細胞能量產生，改善疲勞與精神不濟

●提升腦部功能與預防失智：運動有助於神經傳導物質活化、腦部細胞生成，有研究指出可降低失智症風險。

●改善情緒、抗壓與抗憂鬱：運動會釋放腦內啡（endorphin）與降低壓力荷爾蒙（cortisol），是一帖天然快樂藥。

醫師表示，規律運動可加速入睡、提升深層睡眠比例；圖為情境照。（圖取自photoAC）

醫師表示，規律運動可加速入睡、提升深層睡眠比例；圖為情境照。（圖取自photoAC）

●改善睡眠品質：規律運動可加速入睡、提升深層睡眠比例，但記得避免睡前高強度運動。

●提升性生活品質：運動提升血液循環、身體敏感度，研究發現可改善性慾與性功能。

●緩解慢性疼痛：對於背痛、關節炎、纖維肌痛症等慢性疼痛患者，運動是天然止痛劑。

●讓肌膚更年輕有光澤：運動促進血液循環、膠原蛋白生成，幫助皮膚細胞修復，看起來更有精神與活力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中