57歲男睡夢中揮拳 枕邊人遭毆！竟是睡眠行為障礙

50歲以上的民眾常有睡眠問題，躺在床上反覆難眠。（秀傳醫院提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕1名57歲林姓男子最近常在睡夢中大吼大叫、拳打腳踢，甚至好幾次揮拳打到枕邊人，還有一次因為動作太大而滾下床，但他卻不記得發生了什麼事，也不知道打到太太，就醫才診斷出是屬於快速動眼期睡眠行為障礙，在使用適當的藥物後，其發生的頻率大幅減少，但他太太仍然害怕睡覺中被打，決定暫時分房睡。

彰化秀傳醫院神經內科首席主任巫錫霖指出，許多人以為睡眠問題是老化的自然過程，尤其是睡眠變淺，其實這些問題背後有更深層的生理與神經機制，與大腦功能變化密切相關。

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他指出，根據臨床經驗與研究觀察，造成淺眠的原因，其中之一是褪黑激素是調節生理時鐘的關鍵激素，年紀越大，分泌越少，使得入睡變得困難、夜間易醒；不論男女，年齡增長都會經歷荷爾蒙波動，如睪固酮或雌激素下降，間接影響睡眠品質；年長者常在晚上8點過後就犯睏，半夜醒來後卻難以再次入睡；最後是巴金森氏症、失智症等神經退化性疾病，或高血壓、糖尿病、心臟病等代謝疾病，都可能打亂睡眠結構，造成夜間頻繁醒來或淺眠。

巫錫霖說，不少人一出現睡眠問題就急著使用安眠藥，其實大多數情況不需要馬上進入藥物治療。調整生活習慣與睡眠節奏，是改善淺眠最有效的第一步。建議從以下5個生活習慣著手，每天同一時間上床與起床，有助於身體形成穩定的生理時鐘；睡前3小時避免攝取大量水分，可減少夜尿次數，避免被打斷睡眠；睡前30分鐘內避免使用手機、電視或平板，以降低藍光對腦部褪黑激素的干擾；冥想與深呼吸，幫助身心放鬆，有助於快速進入睡眠狀態；臥室應保持安靜、光線昏暗、溫度適宜，讓身體自然而然進入休息模式。

他進一步表示，若已嘗試調整生活作息，仍出現夜間反覆驚醒、夢境過多、異常動作、呼吸中止或整夜睡不著，就應考慮尋求專業神經內科或睡眠醫學科的協助。對中老年人來說，一夜好眠，不只是精神上的恢復，更是大腦健康的反映。透過睡眠檢查與腦部評估，找出干擾睡眠的真正元凶，對症下藥，才不會讓病情延誤或惡化。

秀傳神經內科首席主任巫錫霖（左）建議調整生活習慣來改善睡眠問題。（秀傳醫院提供）

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