健康網》你的夢想是什麼？ 心理師從《心之谷》看自我認同

心理師分享，故事中主角的自我認同：雫是先行動再評價自己，而聖司是帶著不確定，也能啟程去義大利學習製琴。（甲上娛樂提供）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕吉卜力工作室經典電影《心之谷》再現大螢幕，劇情聚焦在喜歡閱讀的國三女孩月島雫與夢想成為製琴師的天澤聖司，雫總在借書卡上反覆看見「天澤聖司」進而對他產生好奇，隨著兩人相識，她也開始在想「我的夢想是什麼？」心理師李家雯在臉書專頁「海蒂的療癒3次方 Heidi's Therapy³」分享，她從《心之谷》看到雫與聖司兩個人自我認同的不同方式，雫是先行動再評價自己，而聖司是帶著不確定，也能啟程去義大利學習製琴。

自我認同的青春期風暴

李家雯指出，故事中原本的雫靠書本築起安全堡壘，卻在升學壓力前猛然驚覺「除了讀故事，還能做什麼？」進入青春風暴期，不知道自己是誰？不知道自己要往哪去？這樣的風暴樣貌，和今日的許多青少年並無二致。

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李家雯說，阿德勒稱這股焦灼為自卑感受的驅動力，也當我們看見自己的不足，內心同時誕生一股「不舒服」的推進力，才有機會啟動「我想變得更好」的開關。於是青春的衝撞與斷裂，往往未必是壞事。因為只有打破外在原有的軀殼，才可能看內在原石的真實樣貌。

阿德勒稱這股焦灼為自卑感受的驅動力，也當我們看見自己的不足，內心同時誕生一股「不舒服」的推進力，才有機會啟動「我想變得更好」的開關。（甲上娛樂提供）

故事中的雫遇見聖司，看見了原來世上有人可以如此單純的「只為了夢想」而努力。激起了她也想驗證自己的可能。愛故事的她，決定把「故事」放入自己的人生，她放下考試、熬夜創作，那就像阿德勒一直在闡述的「自卑到超越」的典型路徑，先接納粗糙的原石，再試着打磨。對14歲的她而言，這不是逃避，而是對「我想成為誰」的第一聲回應。

自我認同的探索期

天澤聖司立志成為製琴師，卻必須先遠赴義大利當學徒。李家雯提到阿德勒認為，人生最早需要完成的任務之一是「工作」，提醒我們要練習用實際行動證明自我價值，而非等待外界認可。聖司沒有等所有人點頭，他用一張機票給自己足夠的專心時差，脫離考試排名與同儕目光，只把注意力投注在木屑、音板與手下那一道道弧線。這份專注成了雫最有力的暗示：追夢並不需要炫目的舞台，反而需要一段敢於缺席社交、敢於錯過熱鬧的時間。

李家雯指出，當別人忙著「被看見」，雫與聖司選擇「看見自己」；在這片靜默裡，夢想如同聖司拉出的琴弦聲，穩定而清亮。當別人擔心「不被看見」，他們相信「彼此早已放進對方心裡」。他們即便是孤身一人，卻未必寂寞，是兩顆心各自在黑暗中點火，期待著某日可以照亮同一片天。阿德勒說的社群情懷，去感受到生命真正閃光的時刻，往往不在自我高光，而是會在知道「某個人因我而被照亮」那刻。

阿德勒說的社群情懷，去感受到生命真正閃光的時刻，往往不在自我高光，而是會在知道「某個人因我而被照亮」那刻。（甲上娛樂提供）

李家雯說，《心之谷》這個故事單純到近乎透明，它只是單純邀請觀眾們試著「側耳傾聽」（日文原文：耳をすませば，直譯為側耳傾聽），聽見來自青春歲月的提醒：生命原本可以很簡單，只是長大後的我們把它活得太複雜。雫與聖司的故事，也只是在對我們心靈提問：在忙亂的成人世界裡，你是否仍渴望有一個人，看見自己的原石，願意並肩打磨？

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