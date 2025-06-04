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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》這樣補「鈣」有效！ 醫點「1時間」吃吸收更加分

2025/06/04 19:39

醫師提醒，想要正確補鈣，應留意吃的劑量勿過高等關鍵因素，並建議飯後服用攝取更加分；情境照。（圖取自shutterstock）

醫師提醒，想要正確補鈣，應留意吃的劑量勿過高等關鍵因素，並建議飯後服用攝取更加分；情境照。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕骨質疏鬆是健康隱形殺手之一，補鈣也成為人們日常重視的保健。對此，家醫科醫師陳欣湄表示，據統計國人鈣質普遍攝取不足，因此也常會透過營養品補充。想要正確補鈣，提醒須留意吃的劑量勿過高、避免與鐵或魚油並用以及選擇複方成分，尤其建議飯後服用，因胃酸可增加鈣的吸收，攝取更加分。

據國民健康署的網站資料，106-109年「國民營養健康狀況變遷調查」結果發現，65歲以上民眾約每7人就有1人有骨質疏鬆。若長期鈣攝取不足、久坐辦公室、少曬太陽或缺乏運動，易發生骨質疏鬆症，為了減緩中年以後骨質流失的速度，每日應攝取足夠的鈣質、蛋白質、維生素D等營養素。

至於如何正確補鈣不做白工？陳欣湄在臉書專頁「陳欣湄。家醫科女醫師日常」發文指出，想要攝取鈣質時，可參考以下4秘訣，遵循建議的攝取方式及挑選原則，幫助攝取鈣質更有效。

每次攝取適度劑量：一次吃的劑量須小心超標，當我們一口氣吃進非常高的劑量，也就是每次超過500毫克的鈣元素，此時身體已達最高攝取量，再吃下更高劑量，其實就是浪費。所以，若要補充鈣質，建議分次攝取，每次大概落在500毫克上下的量，攝取效率較佳。

飯後服用助吸收：什麼時候補鈣更有效？陳欣湄建議大家飯後服用，因為人體會分泌胃酸，而胃酸可以幫助鈣吸收；因此，飯後服用鈣質的吸收量可能就會加分。

避免並用其他營養素：建議鈣元素勿與某些營養素並用，因為可能會互相影響。例如：鐵、高濃度的魚油，這些營養素可能會跟鈣質產生一些拮抗，除會減少鈣質吸收，也可能影響其他營養素的吸收效率。

選擇複方鈣產品：現在市面上許多鈣質營養品不是單方，通常都是用複方的方式製作，如搭配維生素D3、維生素K2等，建議可選擇這類產品。

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