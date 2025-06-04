自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

如何睡好覺？清大AI課程設計機器人提供睡眠障礙解方

2025/06/04 17:45

如何睡個好覺？清大材料系教授周卓煇這學期推出AI課程，有學生設計睡好覺機器人（Khùn Bot）分析睡眠障礙並提供解方，成為課程的成果發表項目。（記者洪美秀攝）

如何睡個好覺？清大材料系教授周卓煇這學期推出AI課程，有學生設計睡好覺機器人（Khùn Bot）分析睡眠障礙並提供解方，成為課程的成果發表項目。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕你有失眠、睡不好的困擾嗎？清華大學材料系教授周卓煇這學期開設AI課程，吸引學生選課，今天學生也發表10項利用AI專家系統的原型產品，包括「睡好覺機器人Khùn Bot」等產品設系概念，學生今天發表成果，展現AI學習成效。

周卓煇這學期開設的《專家系統應用簡介》課程，利用AI-專家系統，讓AI工具容易駕馭、學生也開發10項含金量高的「AI-專家系統」原型產品。這些產品，由70位橫跨14個系所的學生，與3位社會人士，用約僅僅10週時間共同開發，展現不少成果。

周卓煇說，或許絕大多數人沒有聽過專家系統，或覺得它很難，或覺得跟自己無關，然而，早在40年前，它已經開始幫助企業，賺進一桶又一桶的金；甚至，讓飛機能飛，讓看病更快更準，讓窮孩子也可以考高分，讓半導體的高良率不再是遙不可及。

學生發表的10個產品有電子支付詐騙偵測系統、吸金術-股市大富翁專家系統、財報洞察：公司財報分析系統、旅遊地推薦專家系統、綜合購屋可行性智慧系統、個人減肥規劃專家系統、失智症罹患風險評估專家系統，其中，第一桶金專家系統、睡好覺機器人Khùn Bot、火災隱患辨識專家系統，貼近時事與現況，很具前瞻性。

清大材料系教授周卓煇這學期推出AI課程，有學生設計睡好覺機器人（Khùn Bot）分析睡眠障礙，聚焦現代人的睡眠困擾，並從食、衣、住、行四大面向深入分析。（記者洪美秀攝）

清大材料系教授周卓煇這學期推出AI課程，有學生設計睡好覺機器人（Khùn Bot）分析睡眠障礙，聚焦現代人的睡眠困擾，並從食、衣、住、行四大面向深入分析。（記者洪美秀攝）

學生團隊提到，失眠已成為影響健康與生活品質的重要議題，約有10至30%的成年人，長期為失眠所苦，因此設計睡好覺機器人（Khùn Bot）的系統，聚焦現代人的睡眠困擾，並從食、衣、住、行四大面向，深入分析個人生活習慣，以生成專屬的睡眠評分，進而再提出具體改善建議。有學生透過此系統的分析與建議，睡眠品質提升，期未來真的研發出相關產品，可幫助每個人都Khùn Bot。

周卓煇表示，利用專家系統產品可幫企業將勞動轉為腦動，更能駕御AI技能，是課程的最大目標與成果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中