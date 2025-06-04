如何睡好覺？清大AI課程設計機器人提供睡眠障礙解方

如何睡個好覺？清大材料系教授周卓煇這學期推出AI課程，有學生設計睡好覺機器人（Khùn Bot）分析睡眠障礙並提供解方，成為課程的成果發表項目。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕你有失眠、睡不好的困擾嗎？清華大學材料系教授周卓煇這學期開設AI課程，吸引學生選課，今天學生也發表10項利用AI專家系統的原型產品，包括「睡好覺機器人Khùn Bot」等產品設系概念，學生今天發表成果，展現AI學習成效。

周卓煇這學期開設的《專家系統應用簡介》課程，利用AI-專家系統，讓AI工具容易駕馭、學生也開發10項含金量高的「AI-專家系統」原型產品。這些產品，由70位橫跨14個系所的學生，與3位社會人士，用約僅僅10週時間共同開發，展現不少成果。

請繼續往下閱讀...

周卓煇說，或許絕大多數人沒有聽過專家系統，或覺得它很難，或覺得跟自己無關，然而，早在40年前，它已經開始幫助企業，賺進一桶又一桶的金；甚至，讓飛機能飛，讓看病更快更準，讓窮孩子也可以考高分，讓半導體的高良率不再是遙不可及。

學生發表的10個產品有電子支付詐騙偵測系統、吸金術-股市大富翁專家系統、財報洞察：公司財報分析系統、旅遊地推薦專家系統、綜合購屋可行性智慧系統、個人減肥規劃專家系統、失智症罹患風險評估專家系統，其中，第一桶金專家系統、睡好覺機器人Khùn Bot、火災隱患辨識專家系統，貼近時事與現況，很具前瞻性。

清大材料系教授周卓煇這學期推出AI課程，有學生設計睡好覺機器人（Khùn Bot）分析睡眠障礙，聚焦現代人的睡眠困擾，並從食、衣、住、行四大面向深入分析。（記者洪美秀攝）

學生團隊提到，失眠已成為影響健康與生活品質的重要議題，約有10至30%的成年人，長期為失眠所苦，因此設計睡好覺機器人（Khùn Bot）的系統，聚焦現代人的睡眠困擾，並從食、衣、住、行四大面向，深入分析個人生活習慣，以生成專屬的睡眠評分，進而再提出具體改善建議。有學生透過此系統的分析與建議，睡眠品質提升，期未來真的研發出相關產品，可幫助每個人都Khùn Bot。

周卓煇表示，利用專家系統產品可幫企業將勞動轉為腦動，更能駕御AI技能，是課程的最大目標與成果。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法