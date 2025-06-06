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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》2大膳食纖維大PK 「這款」助穩糖降壞膽固醇

2025/06/06 06:31

營養師表示，富含水溶性纖維的食物，如燕麥、香蕉等，可溶於水、幫助延緩胃排空，也有助減緩血糖上升、降低壞膽固醇；示意圖。（圖取自freepik）

營養師表示，富含水溶性纖維的食物，如燕麥、香蕉等，可溶於水、幫助延緩胃排空，也有助減緩血糖上升、降低壞膽固醇；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人經常外食，飲食難免不均衡，除了容易陷入高油、高糖、高鹽的另類「三高」陷阱，膳食纖維攝取尤其缺乏。營養師何沂霖指出，膳食纖維其實是碳水化合物的一種，但因人體無法分解，所以不會被消化吸收。除了非水溶性纖維有助增加飽足感、可改善便秘；水溶性纖維更能穩定血糖與膽固醇，對於維持人體健康至關重要。

膳食纖維5大好處一次看

營養師何沂霖於臉書專頁「何沂霖 營養師」發文表示，膳食纖維對於人體好處極多，簡略說明以下5點：

幫助腸道蠕動，改善便秘：這是最為人知的功效，也就是可幫助排便。不過，增加纖維攝取後，也不能忘記增加水分，才是可以真正改善便秘狀況。

有益腸道菌相，維持腸道健康：膳食纖維是一種益生元，也就是益生菌、腸道好菌的食物，因此可以幫助維持腸道益菌，讓攝取益生菌的效果更好。

降低膽固醇，維護心血管健康：水溶性膳食纖維可與膽固醇代謝產物結合，幫助膽固醇代謝排出體外。

延緩餐後血糖上升，穩定血糖波動：纖維會增加腸胃的消化速度，因此可達到延緩血糖上升的作用。

纖維可以增加攝食飽足感

水溶性vs非水溶性比一比

除了5大好處之外，何沂霖提及，膳食纖維可分為以下2種，對於人體助益也不同：

1.水溶性纖維（Soluble Fiber）：能溶於水，形成膠狀物質；可幫助延緩胃排空、穩定血糖與膽固醇；延緩血糖上升、降低壞膽固醇；富含水溶性纖維的食物，包括：燕麥、木耳、香蕉、蘋果等。

2.非水溶性纖維（Insoluble Fiber）：不溶於水，吸水會膨脹、增加糞便體積；增加腸道蠕動，有助排便。所以也是負責促進排便順暢、增加飽足感的角色，別忘記纖維的攝取增加，也要多喝水，才能改善便秘。富含非水溶性纖維食物，包括：全穀類、堅果類、水果的果皮、深綠色蔬菜等。

營養師說，不溶於水的膳食纖維可增加腸道蠕動，有助排便；包括：全穀類、堅果類、水果的果皮、深綠色蔬菜等，均富含此類纖維；情境照。（圖取自freepik）

營養師說，不溶於水的膳食纖維可增加腸道蠕動，有助排便；包括：全穀類、堅果類、水果的果皮、深綠色蔬菜等，均富含此類纖維；情境照。（圖取自freepik）

何沂霖說，成年人建議1天要攝取20-30公克的膳食纖維，據國民健康署《國民營養健康狀況變遷調查（2017-2020年）》的數據顯示，台灣人平均攝取量僅有15公克，超過90%的人都沒達標，也難怪便秘、慢性病、腸道不健康等情況越來越常見。由此可知，提升纖維攝取真的很重要。

何沂霖提醒，不是只有蔬菜有纖維，全穀類如糙米、胚芽、地瓜、玉米等，以及水果、豆類、堅果種子，都是纖維來源。此外，水溶性與非水溶性纖維都很重要，每一餐均衡攝取蔬菜、全穀類、水果、堅果，或將高纖食物當點心，便能增加纖維攝取量。

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