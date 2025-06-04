自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

高雄杉林區心衞中心屆滿1年 「元氣車」趴趴GO舉辦26場活動

2025/06/04 15:22

高雄杉林區心衞中心屆滿1年，推「元氣車」趴趴GO辦26場活動。（高市衞生局提供）

高雄杉林區心衞中心屆滿1年，推「元氣車」趴趴GO辦26場活動。（高市衞生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市衞生局為提升旗美九區心理衛生資源，在杉林區成立全市第5個社區心理衛生中心，整合個案服務、心理諮詢、支持團體及社區講座等多元資源，迄今即將屆滿1年，推出的行動心理健康「元氣車」，持續將心理健康教育和諮詢服務帶入各社區，近1年來已服務1260人次，成功轉介22位民眾進一步接受心理諮詢。

衞生局表示，為讓心理健康資源深入社區，去（2024）年六月間杉林區成立心衛中心，結合地方文化特色，攜手林園扶輪社共推出行動心理健康「元氣車」，深入社區第一線，將心理健康教育與諮詢服務帶進民眾日常生活，落實「照顧不分距離，關懷無所不在」的理念。

杉林區社區心衛中心成立後，提升偏鄉民眾對心理健康的認識與照顧意識，進駐心理衛生專業團隊，提供心理諮商、精神用藥諮詢、精神個案資源媒合及轉介、自殺防治、心理健康講座及心理衛生團體等多項服務，服務範圍涵蓋旗山、美濃、內門、杉林、甲仙、六龜、茂林、桃源及那瑪夏等九個行政區，讓心理健康資源更落實原鄉及山區。

「元氣車」配備卡拉OK音響、電視、咖啡機與麥克風等設施，多結合地方文化慶典、社區家庭日與農特產品節慶，駛入活動現場，與在地社區發展協會、民間團體緊密合作，營造友善且具生活感的互動空間，迄今將滿1年，已舉辦26場活動，主題涵蓋正向心理、壓力管理、親子溝通、情緒調節、精神健康認識等。

高雄杉林區心衞中心屆滿1年，推「元氣車」趴趴GO辦26場活動，深受社區歡迎。（高市衞生局提供）

高雄杉林區心衞中心屆滿1年，推「元氣車」趴趴GO辦26場活動，深受社區歡迎。（高市衞生局提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中