高雄杉林區心衞中心屆滿1年 「元氣車」趴趴GO舉辦26場活動

高雄杉林區心衞中心屆滿1年，推「元氣車」趴趴GO辦26場活動。（高市衞生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市衞生局為提升旗美九區心理衛生資源，在杉林區成立全市第5個社區心理衛生中心，整合個案服務、心理諮詢、支持團體及社區講座等多元資源，迄今即將屆滿1年，推出的行動心理健康「元氣車」，持續將心理健康教育和諮詢服務帶入各社區，近1年來已服務1260人次，成功轉介22位民眾進一步接受心理諮詢。

衞生局表示，為讓心理健康資源深入社區，去（2024）年六月間杉林區成立心衛中心，結合地方文化特色，攜手林園扶輪社共推出行動心理健康「元氣車」，深入社區第一線，將心理健康教育與諮詢服務帶進民眾日常生活，落實「照顧不分距離，關懷無所不在」的理念。

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杉林區社區心衛中心成立後，提升偏鄉民眾對心理健康的認識與照顧意識，進駐心理衛生專業團隊，提供心理諮商、精神用藥諮詢、精神個案資源媒合及轉介、自殺防治、心理健康講座及心理衛生團體等多項服務，服務範圍涵蓋旗山、美濃、內門、杉林、甲仙、六龜、茂林、桃源及那瑪夏等九個行政區，讓心理健康資源更落實原鄉及山區。

「元氣車」配備卡拉OK音響、電視、咖啡機與麥克風等設施，多結合地方文化慶典、社區家庭日與農特產品節慶，駛入活動現場，與在地社區發展協會、民間團體緊密合作，營造友善且具生活感的互動空間，迄今將滿1年，已舉辦26場活動，主題涵蓋正向心理、壓力管理、親子溝通、情緒調節、精神健康認識等。

高雄杉林區心衞中心屆滿1年，推「元氣車」趴趴GO辦26場活動，深受社區歡迎。（高市衞生局提供）

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