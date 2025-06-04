孕婦不滿被叫高齡 醫安慰生產都是「用生命拚的生命」

孕婦示意圖，與新聞事件無關。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一名孕婦近日因在醫院被稱為「高齡產婦」心生不滿，在社群平台「Threads」發文抱怨稱「35歲怎麼了嗎？我信用卡額度比以前高，人生經驗也升級了。唯一變老的，是對廢話的容忍度」貼文曝光後引熱議。對此，奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金直言，「請不要在意自己35歲為何被稱為『高齡產婦』，那是為了替你準備更高規格、更多人力支援，來迎接你得來不易的寶寶」。

陳志金在臉書「Icu醫生陳志金」發文表示，在醫院電梯裡遇見三位醫護人員推著新生兒保溫箱，其中一位醫師向他打招呼，他幽默回應「要夠早，才能見證你們的辛苦啊！」此時他注意到一旁護理師身上背著一個紅色大背包「新生兒急救包」，看起來沒有使用過的痕跡，他心中一驚，不過隨即獲得醫師說明，「好險，只是去 Standby。」

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這段畫面讓陳志金不禁聯想到，這樣的陣仗可能是緊急剖腹產、高齡產婦、高危險妊娠、胎兒窘迫等情況，產科事先聯絡新生兒急救團隊待命，以防新生兒出生後需要急救。

陳志金說，每一次的生產都是「用生命拚的生命」，需要許多人的付出，才能守護孕產兒的安全，希望這些付出，將來都能夠有更合理的回報。

陳志金強調，請不要在意自己35歲為何被稱為「高齡產婦」，「那是為了替你準備更高規格、更多人力支援，來迎接你得來不易的寶寶」。他也呼籲，不要指定半夜看時辰剖腹產，要將珍貴的醫療資源留給真正有緊急需要的人，醫療人力充足，寶寶平安出生，才是真正能給他的「好命」。

最後，陳志金提醒，「請善待醫療人員，讓他們可以專心的做好守護你家人健康的工作，而不是疲於防範你的提告、客訴，把時間都花在調解、上法院，你可以選擇讓醫療人員安心的留下來，繼續守護我們和我們下一代的健康」。

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