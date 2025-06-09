健康網》夏日底粧不崩壞有秘訣！ 食藥署拯救脫粧3招大公開

食藥署表示，夏日濕熱導致出油量增加，脫粧時，善用吸油面紙，再清除粉底、補粉、上蜜粉，便可輕鬆恢復粧容；情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕濕熱氣候下，精心畫好的美粧，常常出門沒多久就慢慢脫落，令人好崩潰！食品藥物管理署分享，夏日高溫高濕，皮脂腺活躍，導致出油量增加等狀況，除建議掌握打好控油底粧外，脫粧時，若出現暗沉出油、浮粉、卡粉，善用吸油面紙，再清除粉底、補粉或補上底粧蜜粉，便可輕鬆恢復粧容。

高溫高濕 皮脂腺易活躍

食藥署於臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」發文表示，夏天由於氣溫與濕度均高，導致皮脂腺活躍，不僅造成出油量增加、毛孔變粗，皮脂混合底粧的情況下，底粧也容易浮起，或出現斑駁狀況，尤其T字部位更易脫粧。此外，若長時間進行戶外活動，汗水與油脂也會加速脫妝。

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打好控油底粧簡單3步驟

食藥署指出，控油底粧化粧品透過吸附油脂或抑制皮脂分泌，以達減少油光，讓底粧更服貼；常見成分如：Slica、Dimethicone及Kaolin。想讓控油底粧產品發揮最佳作用，除應選擇適合自己膚質的產品外，使用時，建議先上粧前乳，打造清爽底層；再使用控油粉底，保持長效持粧不泛油；最後噴上蜜粉定粧噴霧便完粧；外出若碰上脫粧，記得搭配使用吸油面紙，便可快速救粧。

食藥署說，想讓控油底粧產品發揮最佳作用，建議先上粧前乳，再使用控油粉底，最後噴上蜜粉定粧噴霧；情境照。（圖取自freepik）

浮粉、卡粉拯救法各不同

碰上脫粧怎麼辦？食藥署建議，可視以下情況的不同進行處理，即能迅速拯粧容：

●暗沉、出油：以吸油面紙將油脂壓除，再用輕壓的方式上粉底。

●浮粉：將浮粉的粉底清除，再以輕壓方式上粉底。

●卡粉：將卡粉的粉底清除，補上底粧後，再用蜜粉定粧就搞定。

食藥署補充，補粧前應先吸油，不然易結塊；出門前記得做好防曬+定粧，粧容也能更持久；並提醒記得控油並不等於過度乾燥，保濕也很重要；更重要的是，每天記得卸粧，千萬勿帶粧睡覺。

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