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健康 > 心理精神

健康網》疲勞、情緒低落？中醫揭病根：不良生活習慣

2025/06/04 15:00

中醫師建議若有疲倦等狀況，可以嘗試改善睡眠習慣。（圖取自shutterstock）

中醫師建議若有疲倦等狀況，可以嘗試改善睡眠習慣。（圖取自shutterstock）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕相信不少上班族感到自己總是難以擺脫倦怠感，甚至時常感覺睡不飽。對此上璽中醫中醫師余雅雯認為，若容易疲勞，真正的原因很可能是生活方式。例如她經常遇到有患者拿許多保健食品，問她「我該吃哪種？」她的回答通常是「睡好覺！」

容易疲勞不等於「肝不好」 很可能因生活方式

余雅雯在臉書「上璽中醫 余雅雯 中醫師」說明，現代人經常覺得「怎麼睡都睡不飽」，即使身體檢查一切正常，仍舊提不起精神、情緒低落，甚至動不動就敏感、易怒。白天工作忙碌，晚上卻又失眠翻來覆去。感冒容易傳染、過敏反覆發作，即使沒有明顯疾病，卻始終感到虛弱、失衡。這就是許多人所說的「慢性疲勞」，一種「說不上病卻不健康」的身心狀態。

余雅雯表示，很多人因此大量購買保健食品，希望能藉此補氣補血、提升免疫力。但事實上，如果連「好好睡一覺」都辦不到，再多補品也是徒勞。很多病患會把桌上鋪滿保健食品問我：「我該吃哪個？」，這時余雅雯通常回：「先把覺睡好！」

中醫觀點認為：「疲勞的根源，其實不在單一器官，真正的病根往往來自於不良的生活型態。」現代人之所以容易出現慢性疲勞，主要並非肝功能受損，而是五臟六腑因「生活使用不當」而逐漸虧虛失衡。這些潛在的元兇，在中醫古籍中早已有所提醒：

●久視傷肝血：長時間看手機、電腦讓肝血日漸耗損，造成眼睛乾澀疲勞、情緒波動、睡眠不安。肝主疏泄與藏血，一旦勞傷，便無法養目寧神。

●久坐傷脾肉：辦公桌前久坐不動，會損傷脾胃的運化功能，脾虛導致氣血生化不足，讓人容易倦怠、四肢無力。

●久臥傷氣機：長期賴在沙發、床上，造成氣機阻滯、血行不暢，反而越躺越累、越休息越乏力。

●情緒壓力過大，勞心傷神：與古代人因勞力過度導致虛勞不同，現代人多是「勞心」。壓力大、思慮過度、情緒不穩，會消耗心血、耗損肝氣，導致全身失調、難以恢復元氣。

這些「生活方式錯誤」的累積，就像一點一滴地透支身體能量，使人陷入長期的虛勞狀態。簡單來說，古人是體力透支，今人是精神過勞，五臟六腑的元氣因此逐漸枯竭。

真正的保養 是從生活方式開始

余雅雯表示，若睡眠、情緒、氣血不通，吃再多也不會有效。與其吃補，不如從根本調整生活，讓五臟六腑恢復運作的節奏，人體自然會自行修復。

日常可以試著學一些簡單的藥膳湯品，像是黃耆、黨參、四神湯，幫助補氣健脾、調和氣血。搭配有規律的作息、適度的運動、情緒的釋放，讓身心恢復流動與節奏。不藥而癒，並不是奇蹟，而是身體在被善待後自然的回應。

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