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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》慢性疲勞自我評估 中醫教按「提神」2穴位

2025/05/27 19:48

中醫認為慢性疲勞有氣虛與濕氣重2成因，想解決可以找醫師、多喝水、多運動，或是按摩眉心中間的攢竹穴與頭頂的百會穴；情境照。（圖取自freepik）

中醫認為慢性疲勞有氣虛與濕氣重2成因，想解決可以找醫師、多喝水、多運動，或是按摩眉心中間的攢竹穴與頭頂的百會穴；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，我真的好累喔！」「就算我睡再久，也沒有補充到精神的感覺」「我常常覺得全身痠痛，去按摩也沒有比較好耶」如果常有這樣的感覺，可能是有慢性疲勞症候群！信義馬光中醫診所醫師吳奕璇表示，中醫認為，慢性疲勞有氣虛與濕氣重2成因，想解決可以找醫師、多喝水、多運動，或是按摩眉心中間的攢竹穴與頭頂的百會穴，都是能夠「一按提神」的穴道。

慢性疲勞症候群自我評估

吳奕璇指出，慢性疲勞症候群可能是病毒感染、內分泌失調、或是身心情緒憂鬱等等所引發，但並沒有一個確切的成因。如果以上說到的情況都沒有，但就是感覺莫名的疲憊，可以再參考以下的表格，9種症狀裡出現了4項以上，就很有機會是慢性疲勞症候群。

●做什麼活動都感到非常累。

●健忘、注意力不集中。

●即便睡滿8小時，也沒有神清氣爽的感覺。

●慢性失眠或其他睡眠障礙。

●常常肌肉痠痛。

●常常覺得頭痛。

●各處關節疼痛，但外觀沒有紅腫發炎。

●很常有莫名的喉嚨痛。

●頸部和腋下的淋巴結出現腫大現象。

慢性疲勞症候群自我評估。（信義馬光中醫診所提供）

慢性疲勞症候群自我評估。（信義馬光中醫診所提供）

中醫看慢性疲勞症候群

●氣虛：氣就是身體的能量，也就是電池！如果電池沒電了，當然會動不動覺得累、提不起勁。充電最簡單的方法就是睡覺，但是現代人愛熬夜，充電的品質不好，電池老化後，後續再想要睡更久來充電，那恐怕只會越睡越累。

●濕氣重：大家可以想像家裡的浴室，洗完澡之後沒有特別通風，或是沒有對外窗戶，經年累月之下堆積了很多水垢、濕氣在裡面，那一股凝滯、悶住的感覺就是濕氣的表現。濕氣最常聚集在我們的關節、肌肉處，讓我們常感覺腰酸背痛。而排便濕黏、不成型也是濕氣搞得鬼。

4招搞定慢性疲勞症候群

●專業醫師來幫忙：找合格、值得信賴的中醫師，根據體質調整適合的藥物，搭配藥物治療，最快1週就可以有很明顯體力的提升跟改善。門診也有遇過病人從初診到下一週走進診間的樣子判若兩人，變得很有活力，但是要把體質調整到位，至少也要2-3個月左右的時間，要繼續耐心回診。

●多喝水：常有迷思是濕氣重就不應該多喝水，這是錯誤的。像剛剛描述浴室濕黏的狀況通常都會怎麼處理？必須得用新鮮的活水去沖刷它，才能將污垢一網打盡。喝水在人體就扮演了這樣的作用，增加新陳代謝，除了有心腎慢性病等特殊情況族群之外，每人每天的水量是自己體重乘以30ml，才可以有效地增加代謝。

●多運動：聽到運動會讓很多人心裡負擔很大，其實只要多走路就可以了。增加每天的走路步數到至少5000步，就可以增加自己的基礎代謝量。先從小地方開始做起，一步一步養成運動的習慣。

●按摩穴道：腦袋混沌想提神時，按摩眉心中間的攢竹穴，能增加臉部、眼睛血流，提神明目；頭頂中央的百會穴，也戲稱人體開機穴，是可以提起一身的氣到頭頂。

中醫授4招改善慢性疲勞。（信義馬光中醫診所提供）

中醫授4招改善慢性疲勞。（信義馬光中醫診所提供）

信義馬光中醫診所醫師吳奕璇。（信義馬光中醫診所提供）

信義馬光中醫診所醫師吳奕璇。（信義馬光中醫診所提供）

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