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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

防帶狀疱疹 苗栗縣50歲以上低收、中低收免費接種疫苗

2025/06/04 13:10

苗栗縣50歲以上低收、中低收免費接種帶狀疱疹疫苗，採「先調查、後購買」。（苗縣府衛生局提供）

苗栗縣50歲以上低收、中低收免費接種帶狀疱疹疫苗，採「先調查、後購買」。（苗縣府衛生局提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕俗稱為皮蛇的帶狀疱疹是不少曾罹病患者的惡夢，一旦發病，痛起來宛如「被電、被割」，且持續時間長，影響患者健康與生活品質。苗栗縣政府考量縣內人口老化快，而長者帶狀疱疹發病率高，將提供50歲以上的低收入與中低收入戶免費接種帶狀疱疹疫苗，採先調查、後購買」方式，目前由各鄉鎮市衛生所調查接種意願再採購疫苗。

苗栗縣政府衛生局表示，長輩說皮蛇發作痛感宛如火燒、刀刮，甚至穿衣服、風吹過也會痛，有些患者可能一痛長達半年至1年，而苗栗縣50歲以上人口已佔4成帶狀疱疹發病率高，且常伴隨疱疹後神經痛。

苗栗縣政府衛生局局長楊文志說，目前全縣符合資格者約2895人，已有748位民眾曾接種單劑型活性帶狀疱疹疫苗。為提升疫苗資源效益，今年改採「先調查意願、再採購疫苗」的方式，調查內容包括基本資料、是否曾接種疫苗及接種意願等。疫苗一到貨，將立即主動通知民眾接種地點與時間。

苗縣縣長鍾東錦提醒，如果鄉親或家中長輩接到衛生所來電，請放心接聽，這不是詐騙電話。

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