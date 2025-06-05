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健康網》睡覺能變瘦？ 醫：抓緊瘦體素分泌時間是關鍵
紀麗君／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕夏天來了，民眾想變瘦，有些人以為熬夜應該能幫助瘦身。然而，高雄長庚醫院中醫內科主治醫師許詠棠指出，睡眠不足促使每天能量攝取增加250大卡以上，導致體重增加。尤其，瘦體素（Leptin）可以幫助人體抑制食慾，凌晨12時-3時間分泌最旺盛，睡眠時間過少反而增加飢餓感，一旦進食便阻礙了瘦身計畫。
很多人為了瘦身，用盡了方法，連熬夜加班、滑手機、打電玩、追劇等方法都派上用場，仍舊沒有瘦下來。許詠棠在臉書專頁「許詠棠中醫師 」引述研究說明，「睡覺是減重的關鍵」，睡眠不足會增加進食慾望，而晝夜節律失調會導致一天內能量消耗減少3%，改變食慾荷爾蒙後，促使人們容易選擇不健康的食物，捨棄了充足睡眠。
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許詠棠又說，瘦體素可以抑制食慾，在半夜12到3點之間分泌最為旺盛，但當熬夜失眠，睡眠品質不好、被打斷，或是睡眠時間過少，瘦體素的分泌就會大幅降低，並且增加飢餓感。換句話說，凌晨是瘦體素分泌最旺盛的時間，應該把握時間睡眠。一天只睡5小時的人，比起一天睡滿8小時的人，瘦體素少了16％。
一周要減幾公斤最健康？許詠棠曾在臉書建議，健康減重又不易復胖的狀況下是，一週減重大約0.5-1kg，長遠來講，大概2-3個月就可以減掉自身體重的10%，因此減重速度不是越快越好。
許詠棠提醒，如果目標是1個月內瘦10公斤，那麼就要格外小心，因為太快的體重降低，反而會造成新陳代謝變慢、肌肉流失，甚至精神不佳，容易使後期維持體重更加困難，甚至提高復胖機率。
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