雙胞胎產婦心肌病變 彰基加護病房靠它搶救成功

彰基投注心力守護婦幼健康，並設有產後護理之家，打造從助孕到產後的一站式照護服務。（彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕1名35歲孕婦透過人工生殖成功懷上雙胞胎，在懷孕22週時被轉診至彰化基督教醫院婦產科，34週時接受剖腹產手術。不料生產當晚突然急性呼吸困難，經插管並轉入加護病房，醫療團隊診斷出產婦罹患罕見且致命的「周產期心肌病變」，立即採取治療，終於在10天的加護病房搶救下，產婦心臟功能逐漸恢復，於手術3週後出院。新生的雙胞胎寶寶雖是晚期早產兒，但在醫療團隊照顧下，體重也逐步增加，順利出院。

35歲的婦人透過人工生殖成功懷上雙胞胎，在懷孕22週時被轉診至彰基婦產科主任楊珮音的門診，儘管孕期中期診斷出妊娠糖尿病，仍透過良好飲食控制，維持穩定的血糖。然而，到了32週時，開始出現血壓升高、水腫及呼吸困難等症狀，經診斷為子癲前症合併肺水腫。與家屬溝通後，她在34週時接受剖腹產手術，不料生產當晚突然急性呼吸困難，即便接受高濃度氧氣治療仍無法緩解，迅速惡化為呼吸衰竭，隨時有死亡風險。

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彰基醫療團隊緊急成立醫療小組，由婦產科、心臟科及加護病房主治醫師群組成團隊全力搶救。經插管並轉入加護病房後，診斷出產婦罹患罕見且致命的「周產期心肌病變」，立即採取正確的治療，終於在10天的加護病房搶救下，產婦心臟功能逐漸恢復，順利出院。

楊珮音指出，周產期心肌病變是一種罕見（約1/10000）又非常危險的疾病，尤其好發於高齡、多胞胎及妊娠高血壓孕婦，若未及時發現與治療，可能導致嚴重的併發症，甚至危及生命。醫學中心高品質的多專科團隊照護，是搶救成功的最後重要原因。

彰基總院長陳穆寬指出，彰基是雲林、彰化、南投地區唯一的醫學中心，醫師人數高達1000多名，唯有藉著醫學中心多專科團隊高效力協作與專業的醫療才能把產婦從鬼門關搶救回來。

彰基總院長陳穆寬指出，彰基為雲彰投唯一醫學中心，以多專科團隊整合搶救高風險孕產婦，是教會醫院守護生命的重要使命。（彰基提供）

彰基承擔高危險妊娠及早產兒照護重任，新生兒科每年照護逾200位早產兒，極低體重兒存活率獲台灣新生兒科醫學會肯定。（彰基提供）

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