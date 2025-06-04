赴越南旅遊返國發燒 南市新增第4例境外登革熱病例

南市近期降雨，環境非常有利於病媒蚊孳生，南市府籲請民眾徹底清除孳生源。（南市衛生局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市公布新增1例境外移入登革熱確定病例，個案為永康區復國里20多歲越南籍女性，4月14日至5月20日，與家人前往越南旅遊，5月20日返國後於5月24日出現發燒及肌肉痛等症狀，台南市長黃偉哲籲請醫療院所加強登革熱通報警覺，落實TOCC問診，防堵疫情擴散。

南市登革熱防治中心表示，個案於5月24日至診所就醫服藥後緩解，5月27日仍有身體不適再度至診所就醫，經醫師評估其旅遊史後予以NS1快篩試劑檢驗陽性通報，經實驗室檢驗結果為抗體陽性確診，該中心立即通知並動員衛生單位及區公所針對居住地及工作地進行緊急噴霧罐防治、環境孳生源清除及病蚊媒密度調查，並規劃化學防治作業。

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登防中心表示，根據疾管署的統計，截至6月3日，國內已累計通報69例登革熱境外移入確定病例，感染來源以印尼、菲律賓、越南及馬爾地夫為主，當前國際間登革熱疫情嚴峻，提醒醫療機構提高警覺，應主動詢問並落實T.O.C.C.（旅遊史、職業別、接觸史、群聚情形），若外籍移工或國人就診時有具流行區旅遊史，且出現發燒並伴隨以下任兩項症狀（如皮疹、噁心、嘔吐、頭痛、眼窩後疼痛、肌肉痛、關節痛或骨頭痛），請即刻使用登革熱NS1快篩試劑檢測，並於24小時內依《傳染病防治法》規定完成通報。

登防中心主任尤天厚說，近期降雨，環境非常有利於病媒蚊孳生，所以請民眾規劃出國旅遊、工作，或返鄉探親，在出發之前應先清理住家環境中可能積水的容器與孳生病媒蚊的場所，徹底清除孳生源，旅途中請務必做好防蚊措施。

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