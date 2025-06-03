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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》「高齡產婦」無褒貶意 5潛在風險一次看

2025/06/03 21:23

高齡懷孕的常見潛在風險包括：妊娠糖尿病風險增加、子癇前症（妊娠高血壓）風險提升、早產風險增加、胎兒染色體異常風險上升、剖腹產率提高；情境照。（圖取自freepik）

高齡懷孕的常見潛在風險包括：妊娠糖尿病風險增加、子癇前症（妊娠高血壓）風險提升、早產風險增加、胎兒染色體異常風險上升、剖腹產率提高；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1位35歲孕婦到醫院檢查被醫師稱「高齡產婦」，氣炸在「Threads」上發文認為自己是「準備好了才懷孕，卻被歧視高齡」，不料討拍不成反被各界網友提醒「只是醫學名詞」。對此，板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上提醒，高齡懷孕的常見潛在風險包括：妊娠糖尿病風險增加、子癇前症（妊娠高血壓）風險提升、早產風險增加、胎兒染色體異常風險上升、剖腹產率提高。

嚴絢上在臉書專頁「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」發文說明，在醫學領域「高齡產婦」是一個明確且被廣泛採用的醫學定義，指懷孕時年齡達到或超過35歲的女性。隨著女性年齡增長，身體會經歷自然的生理變化，這些變化可能影響懷孕和生產的過程。

嚴絢上表示，醫學界之所以對「高齡產婦」有所界定與關注，正是為了提供更周全、更個人化的醫療照護，以確保母體與胎兒的健康安全。如今越來越多女性選擇在相對成熟的年齡成為母親，這是一個既美麗又勇敢的決定。為幫助這些準媽媽們更好地準備並安心度過孕期，了解高齡懷孕可能面臨的潛在風險，並採取積極的應對措施，顯得尤為重要。

高齡懷孕常見潛在風險

●妊娠糖尿病風險增加：隨著年齡增長，女性體內對胰島素的敏感度可能降低，進而增加懷孕期間發生妊娠糖尿病的風險。

建議均衡飲食，優先選擇低升糖指數的碳水化合物（如全穀類、蔬菜），避免高糖、高脂肪食物，以穩定血糖；定期監測血糖，依醫師建議定期檢查，早期發現才能及時處理。

●子癇前症（妊娠高血壓）風險提升：高齡產婦較易罹患子癇前症，是一種懷孕期間可能出現的嚴重高血壓合併症。

建議攝取足夠鈣質，每日攝取約1,000毫克的鈣質，可從乳製品、深綠色蔬菜獲得；定期量測、記錄血壓，若發現異常，務必立即就醫。

●早產風險增加：胎兒在37週前出生即屬早產，高齡產婦的風險較高。

建議避免過度勞累，孕期請確保充足休息，避免提重物與長時間站立；按時產檢，配合醫囑定期檢查，及早發現早產警訊。

●胎兒染色體異常風險上升：隨年齡提升，胎兒發生唐氏症等染色體異常風險也會增加。

建議接受產前遺傳診斷，如NIPT、羊膜穿刺等，可評估胎兒健康狀況；台灣針對高齡產婦的產前遺傳診斷有提供補助，可洽詢當地衛生局。

●剖腹產率提高：因生理與併發症考量，高齡產婦剖腹產機率較高。

建議維持適當體重，將體重控制在合理範圍，降低剖腹風險；適度運動，如孕婦瑜伽、散步等安全運動可增強體力，有助自然產。

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