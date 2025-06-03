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健康網》梅雨季讓聲音變模糊？ 聽損者「這樣做」安心聽

2025/06/03 20:22

配戴助聽器者要小心濕氣會導致助聽器效能下降，而雨聲或風聲會加大背景噪音，讓人聽不清楚；示意圖。（圖擷取自photoAC）

配戴助聽器者要小心濕氣會導致助聽器效能下降，而雨聲或風聲會加大背景噪音，讓人聽不清楚；示意圖。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕梅雨季不只濕氣重，對於有聽力困擾、配戴助聽器的人來說，還可能造成聲音模糊、耳悶感或設備功能異常。聽力師提供聽損者4建議，分別為「輔具日常保養不能少」、「留意聽覺變化，及早檢查處理」、「若長期不適，別忽略輔具狀況」，以及「善用輔具功能與聆聽策略」。

雅文兒童聽語文教基金會聽力師張晏銘指出，每年梅雨季，天氣濕悶、氣壓變化大，部分聽損者或配戴助聽器的人會發現「聲音變模糊了」、「耳朵悶悶的」、「助聽器聽起來怪怪的」。這些可能不是心理作用，而是天氣變化對聆聽造成的實質影響。

雨天對聆聽2大影響

●環境噪音增加

張晏銘表示，雨聲或風聲會加大背景噪音，掩蓋原本就不容易辨識的語音，讓有聽力困難的人更難進行有效溝通。

●濕氣導致助聽器效能下降

助聽器或電子耳等個人輔具，比平常更容易因為濕氣進入導致受潮故障，影響使用者的日常聆聽清晰度。

聽力師授4招 守住聽力健康

●輔具日常保養不能少

每天睡前記得關閉助聽器電源，打開電池蓋，放入乾燥盒或插電式除濕盒中，降低空氣濕度對輔具造成的影響。

●留意聽覺變化，及早檢查處理

由於氣溫變化較大，容易有感冒狀況，若感冒後出現耳悶、聲音模糊或對話聽不清楚等情況時，有機會是感冒引起的鼻咽腫脹、中耳積水，甚至中耳炎等問題，此時建議就近至耳鼻喉科診所檢查，確認身體健康狀況。尤其換季時中耳健康問題是嬰幼童常見的疾病，更不可不防。

●若長期不適，別忽略輔具狀況

若身體健康良好，但仍長時間感到聆聽不清楚，也可能是助聽器或電子耳等輔具出現異常，建議盡早回廠商保養檢查，以確認輔具功能，避免輔具因氣候等因素處於功能異常的狀況，進而讓使用者日常溝通受到影響，產生聆聽負擔。

●善用輔具功能與聆聽策略

張晏銘提醒，許多助聽器具有方向性麥克風、程式切換或風聲抑制等進階功能，可與專業人員討論後，開啟不同功能來因應不同噪音環境做使用。

日常生活中，也可以透過一些溝通技巧，像是面對說話者、避開開放性吵雜空間，來提升語音辨識能力，讓聆聽與溝通變得更順暢。

聽力保健不只是醫療 更是生活的一環

雅文兒童聽語文教基金會指出，根據該會長年陪伴的聽損兒童與家庭的經驗，慢性中耳炎、突發性聽損、長時間耳機使用、生活壓力或娛樂性噪音等看似不起眼的情境與狀況，都可能悄悄侵蝕我們的聽力健康，產生潛在的負向影響。

照顧聽力應從日常做起，只要學會保養輔具、主動追蹤變化、調整生活策略，每個人都可以更安心地「聽清楚」。

如果想要獲得更多聽力保健知識與輔具保養指引，可到雅文基金會─實用資訊查詢。

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