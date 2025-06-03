健康網》哈佛「抗癌蔬菜湯」爆紅 營養師點名2種人要注意

營養師提醒，因為蔬菜湯含有大量的鉀，因此低血糖、低血壓者與腎臟病者攝取時要注意；示意圖。（圖取自photo AC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近來哈佛大學教授推薦的「抗癌蔬菜湯」爆紅，只需要高麗菜、南瓜、紅蘿蔔、洋蔥這4種蔬菜，就可以輕鬆完成好喝又有豐富植化素的蔬菜湯，不過營養師高敏敏在臉書提醒，由於蔬菜湯含有大量的鉀，因此低血糖、低血壓者與腎臟病者要注意，別攝取太多，恐怕會有其他副作用。

高敏敏說明，植化素是植物的免疫系統，因人體本身無法製造植化素，必須從各種食物來攝取。植化素可以：強化身體抵抗力、抑制癌症、抗過敏、降三高、助減脂，而這道湯品富含植化素，適合三餐當中選一餐享用。

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哈佛蔬菜湯食譜

●1/4顆高麗菜：高麗菜內的硫化物可以活化肝臟的解毒酵素、遏止致癌物的毒性，異硫氰酸酯也可以抑制癌細胞繁殖，達到抗癌效果，也含有豐富維生素、膳食纖維，且還是低GI的蔬菜，不僅能幫助排便、維持免疫力，還有助降三高。

●1/4顆南瓜：含有大量β-胡蘿蔔素、β-隱黃素，能夠中和自由基，阻止自由基傷害細胞，抑制致癌物質。此外，南瓜也含有葉黃素、玉米黃素、多種維生素， 能提升免疫功能、降發炎、維持眼睛健康。

●1條紅蘿蔔：α-胡蘿蔔素、β-胡蘿蔔素，兩者可去除活性氧「羥基自由基」，也具有預防癌症的功效，轉化成維生素A之後，可防止眼睛疾病。紅蘿蔔的可溶性膳食纖維，也能增加飽足感、幫助減脂。

●1顆洋蔥：洋蔥內的異蒜氨酸、槲皮素有助於消除活性氧，也有強效抗氧化作用、遏止癌細胞生長，還有減緩過敏反應、抗發炎的作用。此外，洋蔥有豐富的膳食纖維，可以幫助排便、維持腸道健康。

高敏敏提到，除了上述好處以外，還可以預防心血管疾病、動脈硬化，而且蔬菜湯超好煮，菜全部洗好、切好，一起丟下去煮就可以了，輕輕鬆鬆也可以吃健康料理。

鉀多 低血壓低血糖腎臟病者注意

●低血糖、低血壓者：蔬菜湯含有大量的鉀，有降血壓作用若空腹吃過多高鉀食物，可能會導致低血糖／低血壓症狀加重。

●腎臟病者：腎臟病友無法正常代謝鉀，若攝取過多鉀，可能會影響心臟功能，導致心律不整，要注意別攝取過多。

蔬菜湯加營養

●蛋白質：魚肉／雞胸肉／豆製品，蔬菜湯缺乏蛋白質，可以選植物性＋動物性蛋白質 維持均衡營養。

●各色蔬菜：菇類／木耳／番茄，增加不同顏色的蔬菜，植化素豐富度大大增加。

高敏敏提醒，健康的料理百百種，不要長期偏頗某種飲食，以免導致營養不平衡，營養、均衡的吃，才是保持健康的關鍵。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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