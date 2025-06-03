自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》哈佛「抗癌蔬菜湯」爆紅 營養師點名2種人要注意

2025/06/03 18:21

營養師提醒，因為蔬菜湯含有大量的鉀，因此低血糖、低血壓者與腎臟病者攝取時要注意；示意圖。（圖取自photo AC）

營養師提醒，因為蔬菜湯含有大量的鉀，因此低血糖、低血壓者與腎臟病者攝取時要注意；示意圖。（圖取自photo AC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近來哈佛大學教授推薦的「抗癌蔬菜湯」爆紅，只需要高麗菜、南瓜、紅蘿蔔、洋蔥這4種蔬菜，就可以輕鬆完成好喝又有豐富植化素的蔬菜湯，不過營養師高敏敏在臉書提醒，由於蔬菜湯含有大量的鉀，因此低血糖、低血壓者與腎臟病者要注意，別攝取太多，恐怕會有其他副作用。

高敏敏說明，植化素是植物的免疫系統，因人體本身無法製造植化素，必須從各種食物來攝取。植化素可以：強化身體抵抗力、抑制癌症、抗過敏、降三高、助減脂，而這道湯品富含植化素，適合三餐當中選一餐享用。

哈佛蔬菜湯食譜

●1/4顆高麗菜：高麗菜內的硫化物可以活化肝臟的解毒酵素、遏止致癌物的毒性，異硫氰酸酯也可以抑制癌細胞繁殖，達到抗癌效果，也含有豐富維生素、膳食纖維，且還是低GI的蔬菜，不僅能幫助排便、維持免疫力，還有助降三高。

●1/4顆南瓜：含有大量β-胡蘿蔔素、β-隱黃素，能夠中和自由基，阻止自由基傷害細胞，抑制致癌物質。此外，南瓜也含有葉黃素、玉米黃素、多種維生素， 能提升免疫功能、降發炎、維持眼睛健康。

●1條紅蘿蔔：α-胡蘿蔔素、β-胡蘿蔔素，兩者可去除活性氧「羥基自由基」，也具有預防癌症的功效，轉化成維生素A之後，可防止眼睛疾病。紅蘿蔔的可溶性膳食纖維，也能增加飽足感、幫助減脂。

●1顆洋蔥：洋蔥內的異蒜氨酸、槲皮素有助於消除活性氧，也有強效抗氧化作用、遏止癌細胞生長，還有減緩過敏反應、抗發炎的作用。此外，洋蔥有豐富的膳食纖維，可以幫助排便、維持腸道健康。

高敏敏提到，除了上述好處以外，還可以預防心血管疾病、動脈硬化，而且蔬菜湯超好煮，菜全部洗好、切好，一起丟下去煮就可以了，輕輕鬆鬆也可以吃健康料理。

鉀多 低血壓低血糖腎臟病者注意

●低血糖、低血壓者：蔬菜湯含有大量的鉀，有降血壓作用若空腹吃過多高鉀食物，可能會導致低血糖／低血壓症狀加重。

●腎臟病者：腎臟病友無法正常代謝鉀，若攝取過多鉀，可能會影響心臟功能，導致心律不整，要注意別攝取過多。

蔬菜湯加營養

●蛋白質：魚肉／雞胸肉／豆製品，蔬菜湯缺乏蛋白質，可以選植物性＋動物性蛋白質 維持均衡營養。

●各色蔬菜：菇類／木耳／番茄，增加不同顏色的蔬菜，植化素豐富度大大增加。

高敏敏提醒，健康的料理百百種，不要長期偏頗某種飲食，以免導致營養不平衡，營養、均衡的吃，才是保持健康的關鍵。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中