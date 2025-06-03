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健康網》40多歲科技男忘東忘西 醫查竟是焦慮引發「假性失智」

2025/06/03 19:18

醫師提醒鄉，若出現記憶力下降、注意力渙散、語句中斷、腦中空白等，先不要過度緊張，可先諮詢醫師，評估是否為焦慮引起的假性失智；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

醫師提醒鄉，若出現記憶力下降、注意力渙散、語句中斷、腦中空白等，先不要過度緊張，可先諮詢醫師，評估是否為焦慮引起的假性失智；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名40多歲的男性科技業主管，近半年來出現記憶力下降、注意力不集中、語句中斷等情況，例如常常忘記剛交代的事項，甚至腦中突然空白，讓他一度懷疑自己罹患早期失智症。經接受神經內科腦部影像檢查後，卻找不到任何腦部異常，最終在身心科確診「焦慮性假性失智」。

周伯翰身心醫學診所兼任醫師尤冠棠指出，患者長期處於高壓環境，因過度焦慮引發情緒系統過度負荷，導致大腦認知功能暫時性受損，出現類失智症狀，其實這就是所謂因為焦慮引發的「假性失智」。

壓力易腦霧、遲鈍 恐陷更焦慮循環

尤冠棠指出，壓力與焦慮雖密切相關，但具有不同性質。壓力是源於外界刺激的客觀反應，如工作負荷或生活變故；而焦慮則包含主觀情緒與生理反應，是大腦在預期威脅時產生的警戒狀態。

在大腦中，「杏仁核」負責啟動情緒反應，「前額葉皮質」負責理性與認知功能，兩者屬於彼此制衡的神經調節系統。焦慮會造成情緒中樞「杏仁核」過度活化，進一步劫持理性中樞「前額葉皮質」，讓人難以集中注意，做出決策，甚至遺忘剛剛才發生的事。

此外，長期壓力會使「海馬迴」（負責情境記憶與學習）神經再生能力下降，導致腦霧、遲鈍，同時抑制與情緒穩定相關的腦源性神經滋養因子（BDNF）與血清素活性，讓人陷入焦慮，導致記憶退化，產生更焦慮的惡性循環。

長期壓力會導致腦霧、遲鈍，讓人陷入焦慮，導致記憶退化，產生更焦慮的惡性循環。（圖擷取自photoAC）

長期壓力會導致腦霧、遲鈍，讓人陷入焦慮，導致記憶退化，產生更焦慮的惡性循環。（圖擷取自photoAC）

假性失智能逆轉 認知行為治療助大腦重啟

焦慮造成的大腦功能異常與認知障礙，雖與失智症表徵相似，但關鍵在於它是「可逆的假性失智」，尤冠棠進一步說明，其治療核心在於透過藥物與非藥物的介入。研究顯示，特定藥物可以促進海馬迴神經再生，或者增強前額葉與頂葉的認知連結都可有效介入，使情緒與理智得以重新取得平衡，恢復大腦正常的調節能力。

非藥物介入同樣重要。認知行為治療（CBT）可降低杏仁核活性、提升前額葉皮質調控功能；正念訓練也被證實能有效提升專注與覺察，減少焦慮失控。此外，規律運動有助於提升 BDNF（腦源性神經滋養因子）表現，促進神經可塑性與情緒穩定。

尤冠棠強調，焦慮所導致的認知障礙並非不可逆轉。若突然出現記憶力下降、注意力渙散、語句中斷、腦中空白等，不要過度緊張，懷疑自己「老化或失智」，應先諮詢醫師，評估是否為焦慮引起的假性失智。透過精準的醫療評估與介入，這些看似失智的狀況其實能在短期內大幅改善，甚至有機會強化大腦功能。

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