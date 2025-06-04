健康網》抽不出時間運動 醫分享8項「無痛運動」法

等電梯時踮腳尖抬高10下，喚醒小腿肌肉，幫助血液回流、防水腫，不用流汗也有運動效果；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕疫情升溫，民眾想運動維持健康，但是卻又沒有時間，該怎麼辦呢？內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯分享「無痛運動」方法，例如，在等電梯時踮腳尖抬高10下，可以幫助血液循環。他公開自己常使用的8項日常微運動，不只在瑣碎日常搶到運動的黃金時間，還能有偷偷變瘦的雙重效果。

多數人上班下班太忙，回家只想躺平，累到不想動，哪還有運動的動力。陳潔雯於臉書「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」上指出，運動不一定要流汗，把握瑣碎時刻動一動，也是好方法。這些小動作，不必任何器材也有運動功效。

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他彙整平日常用的8個日常的微運動：

1等電梯時踮腳尖抬高10下，喚醒小腿肌肉，幫助血液回流、防水腫。

2刷牙時靠牆站挺收核心，訓練身體對「正確姿勢」的記憶。

3工作中桌下抬腿hold住，雙腳往前伸直、停5秒，偷偷練大腿。

4打電話時屁股夾緊，放鬆5次，訓練臀部穩定，改善骨盆傾斜。

5洗碗時迷你深蹲一碗一下，很廢但有用，每天累積會有感覺。

6吹頭髮時坐姿轉腰動脊椎，活化脊椎活動度，也幫助鬆開背部緊繃。

7看劇時空中腳踏車，躺在床上也能練腹肌，吃完宵夜更要做。

8滑手機時手臂抬高撐住，預防低頭族肩頸痛，也能鍛鍊手臂線條。

陳潔雯說，如果願意每天練，身體會默默改變，變健康更改變體態。

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