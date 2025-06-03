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新冠升溫單週就診逾6萬人次 羅一鈞：本週是高峰關鍵

2025/06/03 14:55

「這週是關鍵！」羅一鈞表示，這波新冠疫情預期將延續至8月初才有機會脫離流行期，單週就診人次可望下降至約2萬，不過疫情是否如預期發展，端午連假後的就診狀況將是關鍵。 （記者邱芷柔攝）

「這週是關鍵！」羅一鈞表示，這波新冠疫情預期將延續至8月初才有機會脫離流行期，單週就診人次可望下降至約2萬，不過疫情是否如預期發展，端午連假後的就診狀況將是關鍵。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕新冠疫情持續升溫，上週（5月26日至6月1日）全台新冠門急診就診人次達6萬2755人，較前一週成長49%，雖然增幅已較前週的113%趨緩，但疫情仍在往高峰邁進，疾管署副署長羅一鈞指出，目前預估未變，預計6月底至7月初迎來本波高峰，單週就診上看20萬人次。

「這週是關鍵！」羅一鈞表示，這波新冠疫情自5月中開始上升，預期將延續至8月初才有機會脫離流行期，單週就診人次可望下降至約2萬，若未出現重大變化，累計就診人次從5月25日起至8月9日約達171萬，不過疫情是否如預期發展，端午連假後的就診狀況將是關鍵。

新冠疫情持續升溫，上週（5月26日至6月1日）全台新冠門急診就診人次達6萬2755人，較前一週成長49%。（疾管署提供）（記者邱芷柔攝）

新冠疫情持續升溫，上週（5月26日至6月1日）全台新冠門急診就診人次達6萬2755人，較前一週成長49%。（疾管署提供）（記者邱芷柔攝）

疾管署主任郭宏偉補充，目前疫情仍處上升期，上週新增132例新冠併發重症與15例死亡，今年累計本土重症564例、死亡81人，患者以65歲以上及具慢性病史者居多，近九成未接種本季JN.1疫苗。他指出，目前國內流行株為NB.1.8.1，全球疫情也有回升趨勢，包括馬來西亞、新加坡、澳洲皆出現上升情形；香港則處高點，流行株亦為NB.1.8.1，近期略見下降。

疫苗與藥物方面，羅一鈞表示，目前均供應穩定，JN.1疫苗庫存約305.7萬劑，疾管署預計本週四再配送13萬劑至各縣市；治療藥物方面，包括瑞德西韋20萬劑、倍拉維43.3萬人份、莫納皮拉韋8643人份與XOCOVA（舒冠效）4996人份皆備妥，並設有開口合約，可依疫情即時追加。

衛福部昨（2日）已召開「呼吸道傳染病因應策略研商會議」，部長邱泰源指示各單位應全力支援基層診療與防疫工作。羅一鈞提醒，民眾若出現咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等輕微症狀，建議佩戴口罩就近至基層診所就醫，由醫師評估是否需要篩檢與開藥；具重症風險者應先快篩並儘速就醫，盡早診斷、降低併發症風險。

疾管署也呼籲，疫情期間應維持良好防疫習慣，進出醫療機構、大眾運輸與密閉人潮處應配戴口罩、勤洗手；符合接種資格者應盡快施打疫苗。若有發燒或呼吸道症狀，建議在家休息、避免不必要外出，以減少社區傳播風險。

新冠升溫單週就診逾6萬人次 羅一鈞：本週是高峰關鍵

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