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兒科效益大！北醫附醫：每投1元創造3.22元社會效益

2025/06/03 13:49

北醫附醫兒童醫療網絡專案造福逾17萬病童，包括導入藝術治療，為療癒之路增添溫暖力量。（北醫附醫提供）

北醫附醫兒童醫療網絡專案造福逾17萬病童，包括導入藝術治療，為療癒之路增添溫暖力量。（北醫附醫提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕在少子化浪潮下，兒科經常被認為難經營、成本高、報酬低，但台北醫學大學附設醫院導入國際評估工具「SROI（社會投資報酬率）」後，打破刻板印象，結果顯示，院內「兒童醫療網絡專案」每投入1元，就能產生3.22元的社會效益，證明兒科不只是值得守護，更是值得投資的領域。

北醫附醫院長施俊明表示，醫療科技持續進步，服務也與時俱進，但更重要的是回到初衷，讓醫療真正為人與社會帶來正向改變，SROI制度能從更全面的角度詮釋醫療的價值與意義，也能成為醫務管理與決策的重要依據，未來北醫附醫將持續加大對兒科的投入，包括人才培育、跨院整合與偏鄉可近性的提升，同時也會把SROI評估擴大到資源投入與海外醫療援助等領域，讓每一分資源發揮更大的社會影響力。

北醫附醫指出，這項評估制度以科部發展、資源投入與海外醫療援助為三大面向，首波評估的三個專案，包括「兒童醫療網絡」、「機器人復健中心」及「非洲史瓦帝尼駐點合作」，SROI值全都表現亮眼。

其中「兒童醫療網絡」整合院內12大兒科次專科，設計Navigator領航護理師制度，協助罕病與重症兒童跨科整合就醫，並將服務延伸至離島與偏鄉，建立「新生兒綠色通道」，提升轉診效率與就醫品質。至今已服務逾17萬名病童，SROI值達3.22：1，也就是每投入1元，可創造3.22元的社會效益。

全國首座「多樣性下肢機器人復健中心」則依病況配置高、中、低階設備，服務中風、腦麻與脊髓損傷患者，並導入互動遊戲與感應科技，提升復健意願與效果，也成為醫療訓練與國際交流平台，SROI高達6.86：1。

此外，北醫附醫自2019年起長駐非洲史瓦帝尼王國，推動制度化醫療合作，包含建立醫師考試制度、培育在地人才與公共衛生推廣，已完成逾4萬人次診療與3700例手術，並協助79名學生來台就讀。該專案SROI高達13.52：1，展現台灣醫療在國際上的人道實力與制度輸出價值。

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