哈佛研究：每日咖啡攝取 有助延緩女性身心老化

哈佛研究指出，咖啡中活性化合物或有助延緩女性老化；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕一項歷時30年、涵蓋近5萬名女性的美國大型研究發現，每天飲用含咖啡因的咖啡，可能有助女性在年老後維持良好身心與認知功能。這項研究由哈佛大學公共衛生學院主導，並將於2025年美國營養學會年會（NUTRITION 2025）上發表，引發廣泛關注。

福斯新聞網（Fox News）報導，研究團隊分析自「護士健康研究」（Nurses' Health Study）收集的數據，追蹤數萬名中年女性長達30年。結果顯示，那些年老後能保持健康狀態的女性，每日平均攝取約315毫克咖啡因，主要來源即為咖啡。

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研究定義的「健康老化」，指的是高齡後未罹患重大慢性疾病，且保有良好的身體活動力、心理狀態與認知功能。值得注意的是，這項發現即使在考量飲食、運動與抽菸等其他生活因素後，仍具有統計上的顯著性。

哈佛大學博士後研究員馬達維（Sara Mahdavi）表示：「我們發現，每多喝一杯咖啡，與健康老化的可能性增加2%至5%有關。」她強調，這項好處似乎專屬於咖啡，而非單純來自咖啡因。相比之下，喝茶、無咖啡因咖啡或含咖啡因汽水，並未觀察到相同效果，甚至每日飲用含糖汽水者，其健康老化機率降低了20%至26%。

研究團隊推測，咖啡可能含有其他有益健康的活性成分，例如多酚（polyphenols）與抗氧化物，這些化合物或許可透過影響代謝、發炎反應與血管功能，協助延緩老化。未來研究將進一步探討這些生物機制的可能性。

不過，馬達維也提醒，這項研究屬觀察性質，因此無法證明因果關係。「雖然我們已調整多項變因，但仍可能存在未觀察到的干擾因素。」此外，研究對象大多為白人、受過良好教育的醫療專業女性，是否能推及其他族群，仍有待更多研究驗證。

雖然咖啡對健康老化的助益屬「溫和效果」，但研究者認為，這仍是健康生活方式中的一環。「適量喝咖啡，加上規律運動、健康飲食與不抽菸，可能提供一定保護力。」馬達維說。

她也強調，若本身不習慣喝咖啡或對咖啡因敏感，並不建議為此而開始飲用。不過對於已經有每日飲用2至4杯咖啡習慣者，這項研究提供了新的健康佐證。

研究團隊目前計畫進一步分析個人基因與荷爾蒙差異是否會影響對咖啡的反應，以期未來能發展出更具個人化的健康建議。

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