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只吃一餐瘦不下來？恐是代謝熄火警訊
葉立斌／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕許多人為了減重採取極端飲食，但小心越餓越瘦不了！內科醫師陳潔雯分享一名年輕女性的真實案例，提醒大家不要誤解「少吃就會瘦」，過度限制熱量反而可能讓身體進入「節能保命模式」，導致代謝停擺。
陳潔雯於臉書「療生活 ‧ 陳潔雯醫師」發文表示，該名女性為了減去3至4公斤，一天僅吃晚餐，白天幾乎不進食，並以一杯酒作為每日結尾。雖外觀看來並不肥胖，但在進行口服葡萄糖耐受測試（OGTT）時卻出現異常數值：喝下75克葡萄糖水後，血糖不升反降，胰島素反應也異常低落。
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陳潔雯指出，這樣的狀況並不是代謝特別好，反而是身體為了保命進入極限節能狀態。長期處於這種狀況，除了難以減重外，還可能引發低血糖、掉髮、荷爾蒙混亂、睡眠障礙等問題。
她強調，真正健康的減重方式應該是「吃得剛剛好」，讓身體恢復正常的燃燒與代謝能力。若身體持續處於高壓或飢餓狀態，就會保留能量、抑制燃燒。
「你不是代謝太快，而是代謝快要熄火了」陳潔雯提醒，減重不該靠極端手段，而是透過正確的時間、份量與營養，讓身體重新獲得安全感，才能真正回到健康軌道。
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