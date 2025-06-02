天熱頭皮毛囊炎患者增2成 醫：長時間戴安全帽易染患

劉昭宏醫師（左）表示，輕度毛囊炎通常2週左右能自行痊癒，一旦發生部位出現紅腫、痛熱，甚至擴散，就應儘速就醫。（阮綜合醫院提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄32歲外送員高先生因氣候炎熱，頭皮上長了多顆的痘痘，伴隨發癢，忍不住抓到紅腫，經醫師診斷為毛囊炎，這是一種因體表毛囊感染細菌引起的化膿性炎症，醫囑擦消炎藥、酸類藥膏後，順利痊癒。

阮綜合醫院皮膚科醫師劉昭宏表示，近來門診患者當中，因為長時間戴安全帽引發皮膚疾病個案明顯變多，特別是頭皮毛囊炎患者就增加2成，頭皮長時間處在悶熱環境中，容易出油、冒汗，引發毛囊阻塞發炎，尤其營建廠區工地工人、外送員、業務員等，更要注意防範。

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劉昭宏說，毛囊炎是體表毛囊感染細菌，引起的化膿性炎症，身體任何有毛孔的部位都可能發生，最常見於頭皮、前胸、後背、臀部、大腿、上臂等處，呈現一顆顆紅色丘疹或膿皰，造成痛、癢症狀，未妥善治療則會擴散。

此外，不同部位的毛囊炎，感染原因、途徑也有不同，包括個人體質、衛生習慣、環境都可能有關，體質易流汗，又常穿過緊、不吸汗衣褲，胸背、腋下或臀部的皮膚毛囊，因常浸漬在汗液、滋生細菌，另常擦髮膠、髮蠟又需戴安全帽者，罹患毛囊炎機率相對高許多。

劉昭宏表示，輕度毛囊炎，通常2週左右能自行痊癒，一旦發生部位出現紅腫、痛熱，甚至擴散，就應儘速就醫。一般治療或控制毛囊炎，都會投藥給予外用消炎藥、A酸、水楊酸製劑等，或使用照光治療，配合口服藥物多喜黴素或盤尼西林，通常一週內可痊癒。

若要預防毛囊炎，應避免身體局部處於悶濕高溫的狀態，少穿緊身或質料不通風的衣褲，頭髮也不要塗抹過多油性保養品或造型劑等，才能預防毛囊炎上身。

高雄32歲外送員高先生因氣候炎熱，頭皮上長了多顆的痘痘，伴隨發癢，忍不住抓到紅腫。（阮綜合醫院提供）

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