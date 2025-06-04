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健康網》植物蛋白不給力？ 醫：掌握「1關鍵」也能增肌

2025/06/04 07:31

健康網》植物蛋白不給力？ 醫：掌握「1關鍵」也能增肌

醫師說，五穀、豆類其實默默幫忙補充不少蛋白質，例如，豆腐半盒就有10g蛋白質，只要攝取量足夠，植物蛋白一樣可達增肌效果；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕蛋白質是人體組織不可或缺的成分之一，除了常攝取的動物蛋白質、植物蛋白質之外，甚至白飯、麵包中也有微量蛋白質。恆新復健科診所醫師王思恒表示，一般人認為，想要增加肌肉量，植物蛋白質不如動物蛋白質，但據國外研究顯示，只要植物蛋白質總量攝取足夠，一樣可達增肌效果。

植物蛋白攝取量夠多就夠強

王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文指出，很多人覺得白飯、麵包裡的蛋白質太少，品質又不佳，應該不用計算，這種說法是常見的誤解。真相是所有蛋白質來源，都應計入每日蛋白質攝取量。只要攝取的總量夠多，植物蛋白質的效果，並不會輸給動物性蛋白質。

王思恒說，我們每天吃的五穀、豆類，其實默默幫忙補充不少蛋白質。至於日常哪些植物性食物含有蛋白質？包括：白飯每100g約含2.5g蛋白質；全麥吐司每片約含3.5g蛋白質；燕麥每100g約含12-14g蛋白質；豆腐半盒約10g蛋白質；熟毛豆100g約11g蛋白質；熟紅豆／黑豆100g約8-9g蛋白質。

王思恒表示，只要攝取總量足夠，植物蛋白也能增肌。據國外研究顯示，當蛋白攝取量達到1.6g／kg／天，即使主力來自植物蛋白，也能有效促進肌肉蛋白合成、增加肌肉量。換句話說，數量可以補足品質的不足；即使蛋白質來源不完美，但只要「夠多」就夠強。

葷素食者搭配飲食 補足必需胺基酸

想要攝取多種來源蛋白質，該怎麼吃？王思恒說，建議吃葷者每餐攝取肉類+五穀雜糧，自然就能補足必需胺基酸；吃素者攝取黃豆製品+穀類、豆類組合，也能互補胺基酸缺口。這樣吃就能確保9種必需胺基酸均衡攝取，讓植物蛋白也能完整發揮增肌效益。

王思恒強調，所有蛋白質都應被計入，不論來自肉、豆、飯、麵包，甚至是膠原蛋白。真正影響成效的，不是「來自哪裡」，而是「吃多少」、「怎麼搭配」。

健康網》植物蛋白不給力？ 醫：掌握「1關鍵」也能增肌

醫師表示，吃素者想讓植物蛋白發揮增肌效果，可攝取黃豆製品+穀類、豆類組合，就能確保9種必需胺基酸均衡攝取；示意圖。（圖取自freepik）

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