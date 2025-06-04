健康網》防曬標示怎麼看？ 揭密SPF與PA+意義

食藥署建議，選擇具有足夠SPF及PA值的防曬乳，確保防曬效果；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕進入夏季，陽光強烈，不少民眾紛紛補貨防曬產品，但瓶身上的「SPF」、「PA+++」等標示究竟代表什麼？食藥署日前在臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」特別發文，說明這些防曬標示的意涵與正確使用觀念：SPF防止UVB，避免曬紅、曬傷；PA抗UVA，避免曬黑、老化，提醒民眾防曬不是夏季限定，而是全年無休的肌膚保護課題。

SPF擋UVB、PA抗UVA

食藥署指出，防曬產品主要針對2種紫外線進行防護：UVA與UVB。

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●SPF（Sun Protection Factor）是衡量防止UVB（容易導致肌膚曬紅、曬傷、暗沉）的指標。數值愈高，代表延長肌膚曬紅的時間愈長，例如：若原本肌膚在10分鐘內會曬紅，使用SPF 30的防曬品理論上可延緩曬紅至約300分鐘。不過也提醒，SPF高並不等於防曬效果加倍，應根據實際活動時間與膚質選擇合適係數。

●PA（Protection Grade of UVA）則是衡量防止UVA（與肌膚老化、曬黑、產生皺紋有關）的能力。常見以PA+、PA++、PA+++及PA++++標示，「+」越多代表防護力越強，最高等級為PA++++，適合長時間在陽光下活動者使用。

食藥署提醒，防曬不應只在晴天或夏天使用，因為紫外線全年都存在，即使陰天或冬天依然可能造成肌膚傷害；圖為情境照。（圖取自freepik）

掌握正確觀念才能真正防護

食藥署補充，目前我國規定SPF標示上限為50+（或標示為50 plus），主要因應國際規範與產品效能驗證標準。常見的防曬標示還包括「broad spectrum（廣效防曬）」或「UVA」、「★」等字樣，皆表示具有對UVA的防護效果。

此外，防曬不應只在晴天或夏天使用，因為紫外線全年都存在，即使陰天或冬天依然可能造成肌膚傷害。食藥署呼籲，選對防曬產品並依需求適時補擦，才能有效預防曬紅、曬黑與光老化，守護肌膚健康。

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