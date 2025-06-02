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健康 > 心理精神

健康網》慢性壓力像隱形炸彈 睡眠差、代謝亂恐加速老化

2025/06/02 15:10

醫師提醒，壓力不是只有情緒表現，睡不好、吃不對都可能讓身體長期處於高壓狀態，加速老化；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

醫師提醒，壓力不是只有情緒表現，睡不好、吃不對都可能讓身體長期處於高壓狀態，加速老化；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕提到壓力，一般人想到的多半是工作負荷、情緒緊繃，或是人際間的煩惱。但聯安預防醫學機構聯欣診所院長顏佐樺提醒，長期睡不好、飲食不均衡、血糖波動、缺乏抗氧化營養素，甚至是腸道菌相失衡、反覆感染或長期接觸環境毒素等，都會造成身體承受極大壓力，這些壓力不一定立即引發疾病，卻會逐漸消耗細胞修復力，加速老化。

顏佐樺指出， 壓力本身不是壞事，適度的壓力反而有助於身體建立應變能力。例如在感染時，發炎啟動對抗病原的保護性反應。但若這些反應長期無法解除，或身體長期處於過高壓力中，就可能轉化為慢性發炎與持續性損傷。這類發炎反應會進一步干擾自律神經、睡眠與代謝功能，甚至影響情緒調節，讓身體陷入惡性循環。

顏佐樺表示，長期處於高壓狀態的人，不僅免疫功能下降，也常伴隨氧化壓力升高與細胞修復遲滯。當壓力荷爾蒙長期偏高，會破壞血糖與代謝平衡，加速老化進程。久而久之，身體就像一台未曾保養的機器，開始從體力、膚況到睡眠品質出現下滑跡象。

每天別忘了留一些空白時間，靜下來感受一下身體與情緒的狀態，別等到身體出現反應，才發現異常；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

每天別忘了留一些空白時間，靜下來感受一下身體與情緒的狀態，別等到身體出現反應，才發現異常；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

有意識地停下來 在壓力中學習顧好自己

顏佐樺說，一個人不可能完全沒有壓力，關鍵在於是否能及時察覺並適度調節。「有意識地停下來」非常重要。每天留一些空白時間，靜下來感受身體與情緒的狀態。許多人忙到忽略了緊繃與低落，直到身體出現反應才發現異常。

有意識地停下來，其實就是壓力調節的練習。可能只是幾分鐘的正念呼吸，或靜靜回顧一天的經歷，就足以幫助我們慢慢從高壓中抽離。他會這麼做，也常鼓勵大家練習這樣的覺察。

抗氧化營養素 可穩定發炎與氧化壓力

顏佐樺表示，除了有意識地停下來，做這樣的練習，生活中也可以從以下幾個面向做調整：

●營養補給：補充抗氧化營養素（如維生素C、鋅、維生素D、Omega-3），穩定發炎與氧化壓力；搭配足夠膳食纖維與益生菌，幫助維護腸道健康。

●草本適應原輔助：如人參、紅景天、南非醉茄，能協助腎上腺對壓力的調節。不過建議在飲食與作息先穩定之後，再搭配使用，效果會更理想。

●功能性健檢建議：若懷疑自己處於慢性壓力狀態，或想進一步了解身體是否已經出現氧化、發炎反應，可以考慮安排壓力荷爾蒙（如皮質醇）、氧化壓力指標、營養素狀況與腸道免疫功能等功能性檢測。

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