長者走出失智陰霾 北市12家共照中心減照顧負擔

台北市各行政區設置失智共照中心與失智據點，持續強化社區在地照護網絡；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔記者劉詠韻／台北報導〕隨著人口老化，失智症盛行率也持續攀升，台北市衛生局強化在地照護網絡，針對各行政，設立12家失智共照中心、51處失智據點及2處權責型據點，提供早期發現、即時轉介與認知促進等服務，協助長者延緩退化，盼能減輕家庭照顧負擔。

根據國家衛生研究院最新調查，逾6成失智症患者出現妄想、幻覺、暴躁或遊走等行為與心理症狀（BPSD），且隨病程發展，症狀頻率將持續上升。台北市各行政區設置失智共照中心與失智據點，持續強化社區在地照護網絡。

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「失智共照中心」為失智症照護的第一線窗口，當家中長輩出現記憶衰退、行為改變等情況時，共照中心可協助安排就醫確診，並提供家屬相關衛教資訊、照顧建議及長照資源連結。

衛生局案例指出，林先生退休前曾擔任計程車司機，也經常開車帶家人出遊，但約兩三年前開始健忘，不再主動參與家務與社交，情緒與生活習慣發生明顯變化。隨著進入權責型據點，林先生經過職能治療師的引導，並參與藝術創作與認知桌遊，逐漸重拾互動意願，行為與情緒明顯改善，重新理解照顧關係中連結與支持意義。

衛生局提醒，若有長者確診後，極輕度至輕度、尚未失能可參與據點提供的認知促進活動，如懷舊遊戲、共餐、社區參與等，藉此延緩退化並維持生活功能；據點並設有照顧者支持團體與培訓課程，協助家庭提升照顧技巧，減輕身心壓力。

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