健康網》早餐店11飲料圖鑑 營養師：它喝大杯熱量直逼小薯

營養師提醒，1杯大冰奶224大卡，相當於每天早上都吃1包小薯，若又搭配上炸物或脂肪量偏高的早餐，小心熱量攝取過高；情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一日之計在於晨，許多人會到早餐店吃早餐，再搭配1杯咖啡、大冰奶，開啟美好的1天！對此，營養師高敏敏整理常見早餐店飲料熱量一覽表，其中1杯500ml的大冰奶熱量224大卡，相當於每天早上都吃1包小薯，若又搭配上炸物或脂肪量偏高的早餐，小心熱量攝取過高。不只如此，攝取過多糖分也不利於健康，建議選擇無糖黑咖啡、無糖茶飲用更佳。

11飲料熱量糖量曝光 豆漿熱量第1

高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發文分享，一日之計在於晨，大家早上都用哪一杯開工呢？有人是必須補充咖啡因，有人必來一杯順暢大冰奶，不過每天1杯，長期下來恐怕累積滿滿熱量、含糖量，因此整理中（360ml）、大（500ml）、特大杯（700ml）的熱量、含糖量，並以正常冰、全糖來計算：

請繼續往下閱讀...

營養師整理常見早餐店飲料熱量、含糖量圖鑑。（圖取自高敏敏臉書）

1.美式咖啡：中杯熱量62大卡、糖11克，大杯熱量99大卡、糖18克，特大杯熱量118大卡、糖22克。

2.紅茶：中杯熱量126大卡、糖32克，大杯熱量176大卡、糖44克，特大杯熱量230大卡、糖58克。

3.拿鐵：中杯熱量136大卡、糖14克，大杯熱量175大卡、糖19克，特大杯熱量234大卡、糖28克。

4.榛果拿鐵：中杯熱量152大卡、糖19克，大杯熱量211大卡、糖26克，特大杯熱量296大卡、糖37克。

5.香草拿鐵：中杯熱量156大卡、糖20克，大杯熱量217大卡、糖28克，特大杯熱量303大卡、糖39克。

6.冬瓜茶：中杯熱量159大卡、糖33克，大杯熱量221大卡、糖46克，特大杯熱量309大卡、糖65克。

7.鮮奶茶：中杯熱量160大卡、糖31克，大杯熱量224大卡、糖42克，特大杯熱量293大卡、糖56克。

8.奶茶：中杯熱量162大卡、糖35克，大杯熱量224大卡、糖48克，特大杯熱量290大卡、糖61克。

營養師指出，早餐店中杯柳橙汁熱量170大卡、糖37克；示意圖。（圖取自freepik）

9.柳橙汁：中杯熱量170大卡、糖37克，大杯熱量236大卡、糖51克，特大杯熱量331大卡、糖72克。

10.蘋果汁：中杯熱量192大卡、糖35克，大杯熱量267大卡、糖49克，特大杯熱量374大卡、糖69克。

11.豆漿：中杯熱量263大卡、糖24克，大杯熱量365大卡、糖33克，特大杯熱量511大卡、糖46克。

高敏敏說，以最多人常點的大冰奶來看，1杯就有224大卡，相當於每天早上都吃1包小薯，若又搭配上炸物或脂肪量偏高的早餐，小心熱量攝取過高。

精製糖攝取不超過每天總熱量10%

飲食不只注意熱量，也應確保糖攝取量別過量！高敏敏提醒，衛福部建議每日精製糖攝取量不超過整天總熱量的10%，甚至最好控制在5%以下，假設每日攝取2000大卡，糖攝取應低於200大卡，尤其糖份攝取過多，也是對身體帶來很多負擔。

高敏敏進一步解釋，舉凡肥胖、蛀牙、加速老化、內分泌失調、三高、心血管疾病皆與糖分攝取有關，不只如此，過量攝入糖分也會出現頭昏、脂肪肝、冒痘或粉刺，甚至是影響認知功能，不可不慎。建議為了自身健康，還是無糖黑咖啡、無糖茶，一起輕盈開啟每一天。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法