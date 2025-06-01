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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

出門前擦止汗劑是錯的！ 醫曝「這時間」用才有效

2025/06/01 20:28

鄭百珊醫師提醒，止汗劑要用對時機才有效，建議前一晚洗澡後或睡前就要擦。（記者劉婉君攝）

鄭百珊醫師提醒，止汗劑要用對時機才有效，建議前一晚洗澡後或睡前就要擦。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕炎炎夏天，許多人為了防止汗臭、狐臭等身體異味，會使用止汗劑或體香劑，甚至爽身粉或痱子粉。醫師提醒，止汗劑要用對時機才有效，建議前一晚就要擦。

奇美醫院醫學美容中心副主任暨皮膚科主治醫師鄭百珊表示，止汗劑中的鋁鹽成分要和皮膚產生作用需要時間，不能和防曬乳一樣，等到早上出門前才要擦，建議前一天晚上洗完澡擦乾身體之後、或者是睡前就要擦。

鄭百珊也提醒，流汗對身體調節體溫很重要，因此，止汗劑不要全身、大面積擦，會阻塞其他汗腺排汗，可能造成體溫調節出問題，一般建議擦腋下或手、足。

鄭百珊說，體香劑對止汗沒有什麼作用，爽身粉和痱子粉用來止汗也比較不建議，除了有吸入呼吸道造成氣管刺激的風險，也易吸水而結塊，阻塞毛孔，且台灣氣候濕熱，沒用完的粉易滋生細菌。

她提醒，正確使用止汗劑，如果出現紅疹等接觸性皮膚炎，就要先停用，到皮膚科求診。有多汗困擾也可以考慮微波熱能止汗術等其他方式改善。

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